Seperti dikabarkan surat kabar AS dari Spanyol, pemain yang tidak disebutkan namanya itu menyumbangkan pendapatannya kepada banyak orang di balik layar. Sebagai bentuk terima kasih atas upaya para staf selama hampir dua bulan sepanjang pemusatan latihan dan jalannya turnamen, yang punya andil besar atas keberhasilan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Menurut laporan tersebut, jumlah untuk para pemain dan staf pelatih masing-masing mencapai sekitar satu juta euro. Secara keseluruhan, bonus dengan nilai rekor sebesar 44 juta euro dibayarkan kepada Spanyol, yang diterima federasi untuk kelolosan ke setiap putaran dan untuk pertandingan yang dimenangi.

Menurut AS pemain yang dimaksud ingin tetap anonim dan masih menginginkannya hingga kini, untuk memastikan bahwa gestur ini semata-mata merupakan tanda terima kasih kepada para staf.

Skuad Spanyol: Siapa saja pemain baru yang masuk?

Kini mungkin akan terjadi reuni, jika sang dermawan kembali masuk nominasi skuad Luis de la Fuente. Secara keseluruhan, pelatih Spanyol itu melakukan empat perubahan: Josep Martinez (kiper, Inter Milan), Dean Huijsen (bek, Real Madrid), Fermin Lopez (gelandang, Barcelona), serta Roberto Fernandez (penyerang, Espanyol Barcelona) masuk ke tim menggantikan Marcos Llorente (pensiun), Gavi (tidak dipertimbangkan, skorsing satu pertandingan), Joan Garcia (cedera lutut), dan Borja Iglesias (tidak dipertimbangkan).

Pada awal jeda internasional XXL, Spanyol akan menghadapi Inggris di Nations League pada Sabtu, dengan laga balasan menyusul pada penutupan 6 Oktober. Di antara itu, ada duel melawan Kroasia (29 September) dan Ceko (3 Oktober).