Pertandingan yang dinantikan antara Inggris dan Ghana pada Selasa malam mendatang dalam ajang Piala Dunia 2026 telah memicu perdebatan luas di Inggris terkait partisipasi gelandang Ghana, Thomas Partey, yang sedang menghadapi proses hukum atas tuduhan pemerkosaan dan dijadwalkan akan diadili pada tahun 2027.

Surat kabar Inggris "Daily Mail" mengungkap bahwa Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) memutuskan untuk memberikan kebebasan kepada para pemain timnas dalam memilih apakah akan berjabat tangan dengan bintang Villarreal asal Spanyol tersebut atau tidak, setelah sebelumnya mempertimbangkan kemungkinan melarang mereka menyapanya sebelum pertandingan.

Keputusan ini muncul di saat yang sensitif bagi tim “Tiga Singa” yang berusaha memperkuat dominasinya setelah kemenangan telak 4-2 atas Kroasia pada pertandingan pembuka, sementara Partey absen dalam laga perdana negaranya melawan Panama yang berakhir dengan kemenangan tipis 1-0; akibat penolakan pihak berwenang Kanada untuk mengizinkannya masuk ke wilayah Kanada.

Kasus ini menjadi semakin sensitif di Inggris yang masih merasakan dampak skandal Mason Greenwood, di mana surat kabar “The Times” memperingatkan agar pemain yang dituduh melakukan pemerkosaan tidak diizinkan berpartisipasi dalam turnamen dunia tersebut, merujuk pada Partey dan pemain Maroko Achraf Hakimi, sementara pemain seperti Declan Rice dan Bukayo Saka, mantan rekan setim Partey di Arsenal antara tahun 2020 dan 2025, berisiko menghadapi kritik tajam dari publik jika menunjukkan simpati apa pun kepada pemain asal Ghana tersebut.

Diperkirakan setiap detail pertandingan akan menjadi sorotan media dan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya, dalam pertandingan yang memiliki dimensi olahraga, moral, dan sejarah antara Inggris dan bekas koloni yang memiliki banyak pemain yang dibesarkan di Inggris Raya.