Satu gol berarti tiga rekor... Messi mengejar prestasi luar biasa yang telah bertahan selama 96 tahun

Ambisi Lionel Messi tidak hanya terbatas pada membawa tim nasional Argentina ke final Piala Dunia 2026, saat mereka menghadapi Inggris di semifinal pada Rabu malam ini, tetapi kapten “El Tango” ini juga memasuki pertandingan tersebut di ambang serangkaian pencapaian bersejarah yang mungkin akan semakin mengukuhkan namanya dalam sejarah turnamen dunia tersebut.

Messi terus menampilkan salah satu penampilan terbaik dalam kariernya di Piala Dunia, setelah mencetak 8 gol hingga saat ini (yang membuatnya memimpin daftar pencetak gol terbanyak turnamen ini bersama Kylian Mbappé), sehingga hanya tinggal selangkah lagi untuk memecahkan sejumlah rekor yang sebagian di antaranya telah bertahan selama lebih dari 9 dekade.

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Satu gol akan memberinya posisi teratas dalam sejarah Argentina

Menurut Squawka, Messi hanya perlu mencetak satu gol lagi untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi timnas Argentina dalam satu edisi Piala Dunia, melampaui rekor yang dicetak oleh Guillermo Stábile, yang mencetak 8 gol pada edisi pertama turnamen tersebut pada tahun 1930.

Prestasi yang tak tercapai selama lebih dari setengah abad

Jaringan Squawka mencatat bahwa Messi akan menjadi pemain keenam dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak 9 gol atau lebih dalam satu edisi turnamen, dan yang pertama yang mencapai prestasi ini sejak legenda Jerman Gerd Müller, yang mencetak 10 gol di Piala Dunia 1970.

Menyamai rekor bersejarah Amerika Selatan

Skuaka juga menjelaskan bahwa setiap gol yang dicetak kapten Argentina ini akan membuatnya menyamai rekor pemain Amerika Selatan dengan jumlah gol terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia, yang saat ini dipegang oleh pemain Brasil Ademir, yang mencetak 9 gol pada Piala Dunia 1950.