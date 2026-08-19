Atletico Madrid menganggap kasus Julian Alvarez praktis telah selesai sejak momen pertama meletusnya isu ini, dan hal itu dipertegas oleh kemunculan publik sebanyak dua kali dari Miguel Angel Gil Marin, chief executive klub, untuk menutup pintu secara tegas.

Sebab, meski arus informasi terus mengalir setiap hari mengenai ketertarikan Barcelona, kenyataan menunjukkan bahwa Atletico Madrid tidak bergeser sedikit pun dari sikapnya; sejak awal tidak ada yang berubah.

Inilah yang dikatakan oleh semua pihak yang mengikuti kasus ini, mulai dari Mateu Alemany, direktur sepak bola klub, dalam pertemuan-pertemuan pribadi, hingga kemunculan publik Enrique Cerezo dan Gil Marin, dua pejabat tertinggi di klub, ditambah Diego Pablo Simeone sendiri. Semuanya berbicara dengan bahasa yang sama.

Klausul penalti yang menghalangi mimpi Barcelona

Kontrak Julian dengan Atletico Madrid berlaku hingga tahun 2030, dan mencakup klausul penalti fantastis senilai 490 juta euro. Selama Barcelona tidak menyodorkan jumlah tersebut, ia tidak akan pergi.

Atletico Madrid sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka tidak akan bernegosiasi dengan klub Catalan itu, mengingat cara mereka menangani seluruh persoalan ini. Di Stadion Wanda Metropolitano, jelas terlihat bahwa persoalan ini telah melampaui aspek olahraga dan menjadi persoalan pribadi.

Untuk memahaminya, menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", harus kembali ke apa yang terjadi pada musim lalu, menjelang dua pertandingan Copa del Rey dan Liga Champions antara kedua tim, dengan pernyataan-pernyataan dari Barcelona melalui Deco, Laporta, dan Araujo yang mengguncang kestabilan sang pemain dan Atletico sekaligus.

Yang lebih penting, tindakan orang-orang dekat sang pemain sangat mengganggu manajemen Los Rojiblancos, sama halnya dengan tawaran Barcelona yang jauh lebih rendah dari segi nilai dan syarat dibandingkan dengan apa yang ditawarkan Atletico untuk menunjukkan komitmen mereka kepada Julian.

Berdasarkan hal itu, dengan tertutupnya pintu ini secara final bagi Barcelona dan klub-klub Eropa lainnya, tampaknya penyerang Argentina itu telah menghadapi kenyataan: empat tahun panjang tersisa dalam kontraknya hingga tahun 2030.

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Kekecewaan "Sang Laba-laba" muncul ke publik

Sang pemain sendiri berupaya menunjukkan kekecewaannya selama sembilan hari yang ia habiskan berlatih bersama tim lainnya. Ia tampil dengan janggut tercukur, dalam penampilan yang tak pernah dilihat siapa pun sejak kedatangannya ke Spanyol, diam dan murung, dan setiap sesi latihan menjadi kesempatan untuk menunjukkan ketidakpuasannya.

Foto resmi sang pemain yang dipublikasikan pada Rabu, 19 Agustus, adalah kesempatan yang tidak dilewatkan "Sang Laba-laba" untuk menunjukkan kondisinya kepada semua orang. Fotonya dengan wajah yang sangat serius menarik perhatian di media sosial, sebuah kontras yang mencolok dengan foto-foto dua musim sebelumnya yang menampilkan Julian tersenyum lebar, sehingga kontras itu menjadi semakin jelas dan menegaskan bahwa pemain Argentina itu tengah mengalami keadaan ketidakpuasan di dalam tembok Wanda Metropolitano.