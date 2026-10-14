Lamine Yamal, bintang Barcelona, membalas pernyataan Mario Lemina, gelandang Galatasaray, setelah pemain muda berbakat asal Catalunya itu mencuri perhatian dalam laga yang mempertemukan kedua tim di Liga Champions, sebelum kemudian melontarkan pesan sindiran baru kepada rivalnya melalui media sosial.

Yamal mengunggah fotonya di akun Instagram miliknya, saat memegang penghargaan man of the match, dan menuliskan: "Apakah dia mengenal saya sekarang?", sebuah sindiran jelas kepada pernyataan sebelumnya dari pemain asal Gabon tersebut, yang memicu kontroversi luas sebelum laga Eropa itu.

Pernyataan lama yang memanaskan duel





Kisah ini bermula pada Agustus 2025, ketika Lemina ditanya soal Lamine Yamal, dan ia menjawab dengan kalimat yang membuat para suporter Barcelona terheran-heran: "Siapa itu Lamine Yamal? Saya tidak mengenalnya, saya mengenal Leroy Sane."

Pernyataan tersebut kembali mencuat sebelum pertandingan Barcelona versus Galatasaray, setelah diramaikan oleh media dan para suporter klub Catalan secara luas, di tengah penantian atas apa yang bisa ditunjukkan winger muda Spanyol itu di atas lapangan.

3 menit yang mengubah segalanya

Jawaban Yamal datang secara nyata di sepanjang pertandingan, yang berakhir dengan kemenangan Barcelona 4-1, Selasa malam, dalam lanjutan matchday kedua Liga Champions.

Bintang Spanyol itu menampilkan sentuhan-sentuhan teknis istimewa, dan menciptakan dua gol hanya dalam tempo 3 menit di awal babak kedua, sehingga berkontribusi pada kemenangan besar klub Catalan di markas rival Turki mereka, serta memberi para suporter Barcelona apa yang mereka anggap sebagai jawaban sempurna atas pernyataan Lemina.

Pertandingan itu pun tak lepas dari ketegangan antarpemain, karena di awal laga terjadi benturan antara Yamal dan Lemina yang berkembang menjadi perselisihan kecil, sebelum wasit turun tangan untuk meredam situasi.

Sindiran langsung

Yamal tidak hanya berhenti pada apa yang ia tunjukkan di lapangan, tetapi kembali setelah laga untuk melayangkan pesan sindirannya melalui Instagram, dengan memanfaatkan foto dirinya saat menerima penghargaan man of the match, sehingga mengembalikan pernyataan Lemina ke permukaan dari sudut yang berbeda.

Dengan demikian, ucapan lama pemain Galatasaray itu berubah menjadi bahan sindiran usai pertandingan, sementara Yamal terus menegaskan kualitas teknisnya bersama Barcelona, setelah memainkan peran penting dalam kemenangan besar di Eropa, yang memberi timnya dorongan kuat dalam perjalanan mereka di turnamen tersebut.







