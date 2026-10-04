"Kami sempat punya satu-dua ketidaksepahaman setelah transfer ke VfB, karena itulah kami mengakhiri kerja sama sebagai keluarga," jelas Pejcinovic. "Ayah saya yang mengambil alih, dan sekarang saya akan melihat bagaimana melangkah untuk tahap-tahap berikutnya. Sejak itu diketahui, ponsel saya juga berdering satu-dua kali lebih sering setiap hari."

Dengan biaya transfer 25 juta euro yang dibayarkan VfB pada musim panas kepada VfL Wolfsburg, yang terdegradasi dari Bundesliga, pemain kidal itu menjadi pembelian termahal kedua dalam sejarah klub Stuttgart. Pemain berusia 21 tahun itu memandang angka besar tersebut dengan perasaan campur aduk.

"Sebelum pindah, saya memang sudah bertanya pada diri sendiri apakah saya harus memikirkan hal itu sama sekali. Sebab, akan selalu ada suara-suara dari luar yang mengatakan: Dia terlalu mahal. Fokus saya di lapangan tetap tidak akan terpengaruh oleh hal itu - entah saya berharga lima atau 50 juta euro," kata Pejcinovic.

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Dzenan Pejcinovic adalah transfer termahal kedua dalam sejarah VfB

Namun, penyerang itu sadar akan tekanan yang datang bersama label harga tersebut: "Tentu saja, biaya transfer itu tidak sedikit, terutama untuk VfB: Saya tahu bahwa dengan itu saya menjadi rekrutan termahal kedua dalam sejarah klub. Tapi karena itu saya juga tidak lalu berkata pada diri sendiri bahwa saya harus mengeluarkan lebih banyak lagi. Saya punya ambisi saya sendiri - dan itu sudah cukup."

Namun, awal kiprahnya di Bad Cannstatt berjalan tertahan. Setelah debut ideal dengan hat-trick di DFB-Pokal melawan Rostock, Pejcinovic tak lagi mencetak gol, dan sejak itu segalanya tidak berjalan lancar. "Itu memang bisa dikatakan seperti itu, saya jujur," aku pemain kelahiran München itu. "Tapi fase-fase seperti ini, ketika seorang striker tidak mencetak gol, pasti akan masih beberapa kali saya alami dalam hidup. Di satu sisi itu sulit, di sisi lain justru penting untuk tetap tenang dan percaya pada kualitas diri sendiri."

Penurunan dalam kurva performa itu tentu juga tidak luput dari perhatian DFB. Untuk empat pertandingan di Nations League, Pejcinovic tidak mendapat panggilan dari pelatih tim nasional Jürgen Klopp. Mengenai hal itu, ia berkata: "Saya tidak akan bilang bahwa saya cuek. Tapi saya sadar bahwa saya memang tidak menjalani awal terbaik di Stuttgart pada musim Bundesliga ini, saya seharusnya bisa lebih memberi penghargaan kepada diri sendiri. Klopp mengatakan kepada saya: Jika kamu ingin masuk, kamu harus tampil - dan tampil lebih baik lagi. Jadi, bagi saya ini bukan akhir dunia - melainkan lebih sebagai tanda bahwa saya masih harus menambah sesuatu lagi."

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Di mana Dzenan Pejcinovic bermain saat muda?

Pada masa mudanya, Pejcinovic menimba ilmu di akademi FC Bayern München dan FC Augsburg, sebelum kemudian pindah ke Wolfsburg. Setelah sempat menjalani masa peminjaman di Fortuna Düsseldorf, ia menembus tim utama di kasta teratas pada musim lalu.

Bahwa kariernya juga bisa mengambil arah berbeda dibuktikan oleh negosiasi pada usia muda dengan Manchester City dan FC Chelsea. "Langkah ke luar negeri saat itu akan terlalu cepat, karena saya masih memiliki terlalu sedikit pengalaman profesional. Jalan melalui Wolfsburg dan lewat peminjaman ke Düsseldorf adalah yang tepat untuk saya," kata Pejcinovic.