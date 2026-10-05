Lennart Karl (18/Bayern München), Said El Mala (20/1. FC Köln), dan Finn Jeltsch (20/VfB Stuttgart), yang memang sudah dinominasikan oleh Jürgen Klopp tetapi belum dimainkan, termasuk di antara total 25 kandidat.

"Golden Boy" dianugerahkan setiap tahun oleh harian olahraga Italia Tuttosport dan portal Transfermarkt. Para talenta harus lahir paling cepat pada 2006 dan harus bermain di salah satu dari 25 liga divisi teratas terkuat di Eropa dalam periode penilaian. Sejauh ini, satu-satunya pemenang asal Jerman adalah Mario Götze pada 2011.

Dari Bundesliga, tahun ini juga ada Konstantinos Karetsas (Yunani) dan Joane Gadou (Prancis) dari Borussia Dortmund. Pada 2025 tidak ada pemain Jerman yang masuk dalam daftar pendek, dan penghargaan itu dimenangi oleh pemain Prancis Desiré Doué dari Paris Saint-Germain. Pada 2024, Lamine Yamal (Spanyol) menang, dan pada 2023 Jude Bellingham (Inggris). Pemenangnya ditentukan oleh juri yang terdiri dari para pakar internasional.