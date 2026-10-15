Bintang Maroko Ayyoub Bouaddi masuk sebagai pemain pengganti pada paruh kedua laga timnya Manchester City melawan Paris Saint-Germain, dan kembali membuat semua orang terpukau dengan kematangan serta pengaruhnya terhadap penampilan tim Inggris tersebut.

Meski timnya kalah (4-2) pada Rabu malam di Stadion Etihad dalam pekan kedua fase liga Liga Champions Eropa, gelandang muda itu menjadi perwujudan kebangkitan kuat City, dan menegaskan, setelah penampilan gemilangnya menghadapi Porto pada laga pertama turnamen, bahwa dirinya adalah pemain istimewa.

Di sisi lain, jaringan media Prancis "Foot Mercato" memuji penampilan bintang muda Maroko yang menjanjikan itu, yang tampil mencolok pada paruh kedua laga Manchester City versus Paris Saint-Germain.

Mereka mengomentari penampilannya dengan menulis: "Ayyoub Bouaddi hanya butuh beberapa menit untuk menghadirkan perubahan kualitatif pada penampilan Manchester City. Setelah masuk pada paruh kedua laga timnya melawan Paris Saint-Germain, ketika City tertinggal tiga gol tanpa balas, gelandang muda yang baru merayakan ulang tahun ke-19 beberapa hari lalu itu menyajikan penampilan kelas dunia meski timnya kalah dengan skor 4-2".

Mereka menambahkan: "Berkat energi, presisi teknis, dan kemampuannya memimpin tim, pemain internasional Maroko itu secara umum menjadi perwujudan kebangkitan City pada paruh kedua. Mantan pemain Lille itu kembali membuktikan bahwa dirinya sudah benar-benar mampu bersinar di laga-laga terbesar Eropa".

Jaringan media Prancis itu melanjutkan: "Sejak momen masuknya, Bouaddi — yang menggantikan Rayan Cherki yang mengecewakan — membawa energi dan kontrol yang hilang dari lini tengah Manchester City pada paruh pertama. Berkat pergerakannya yang lebih hidup, anak-anak asuhan Enzo Maresca memulihkan kelancaran pergerakan dengan bola, dan mereka memiliki lebih banyak opsi untuk mengguncang pertahanan Paris Saint-Germain. Gelandang Maroko itu dengan cepat membuktikan dirinya sebagai penghubung yang bernilai, mampu mempertahankan bola di bawah tekanan, selain bermain cerdas dalam menyerang".

Pengaruh Ayyoub Bouaddi terlihat jelas pada menit ke-75 ketika ia mengirim umpan silang yang terukur kepada Erling Haaland, sehingga striker Norwegia itu mencetak gol keduanya dalam laga tersebut.

Penampilan terakhir ini menegaskan bakat menjanjikan yang ia tunjukkan pada laga pembuka Liga Champions Eropa melawan Porto. Pada penampilan pertamanya sebagai starter bersama Manchester City di turnamen itu, Bouaddi telah membuat semua orang terpukau dengan ketenangan, kematangan, dan akurasi umpannya dalam kemenangan tim Inggris tersebut (2-0).

Penampilan pemain muda Maroko itu mendapat pujian luas, terutama dari pelatih dan rekan-rekan setimnya. Dan menghadapi Paris Saint-Germain, dalam kondisi yang lebih sulit, ia membuktikan bahwa penampilan perdananya bukan sekadar kilatan sesaat. Meski duduk di bangku cadangan, ia mampu memengaruhi jalannya pertandingan dan menunjukkan seluruh potensinya.

Meski Manchester City tidak berhasil menciptakan kejutan besar melawan Paris Saint-Germain setelah tertinggal tiga gol tanpa balas, keterlibatan Bouaddi tanpa diragukan akan tetap menjadi salah satu titik kekuatan paling mencolok dalam penampilan pelatih Enzo Maresca pada malam Eropa tersebut.

Pemain internasional Maroko itu (10 laga internasional) mendapat nilai 7 dari 10 dari tim redaksi jaringan media "Foot Mercato", karena menyajikan penampilan yang ideal: memenangi 100% duel, akurasi umpannya mencapai 93%, dan yang lebih penting, ia merebut bola 8 kali (angka individu tertinggi dalam laga tersebut, sama dengan Vitinha, tetapi hanya dalam 45 menit).

Jaringan media itu menutup laporannya dengan menulis: "Kekalahan ini menyoroti kelemahan Manchester City saat ini, namun bisa juga menjadi satu langkah lain dalam perjalanan sebuah bakat menjanjikan yang belum selesai menghiasi berbagai halaman utama surat kabar".



