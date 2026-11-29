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Napoli tertahan di markas Sassuolo dengan hasil akhir 0-0, membuat tim Massimiliano Allegri kembali gagal meraih kemenangan. Namun, pada penghujung laga, sorotan tertuju pada keputusan wasit Guida asal Torre Annunziata, yang kembali memimpin pertandingan Napoli setelah lebih dari dua tahun tidak melakukannya atas kemauannya sendiri. Di lapangan, ia tidak memberikan penalti kepada Napoli atas dugaan handball Caleta-Car di kotak penalti. Setelah VAR memintanya meninjau tayangan di monitor, ia tetap pada keputusannya di tengah protes Lucca dan rekan-rekannya.

Insiden itu juga menjadi perbincangan seusai pertandingan. Kepada Dazn, Massimiliano Allegri tidak terlalu mempermasalahkan kemungkinan kesalahan tersebut, meski tidak puas dengan keputusan yang diambil. Sementara itu, pelatih Sassuolo D'Aversa justru langsung mengkritik semua pihak yang menuduh Guida telah melakukan kesalahan. Namun, apa yang terjadi dan bagaimana bunyi peraturannya?

APA YANG TERJADI: Berawal dari sepak pojok dari sisi kiri, bola disundul di tengah kotak penalti dan mengarah ke tiang jauh. Lucca mengontrolnya dengan paha lalu mencoba melepaskan tembakan voli lemah menggunakan sisi luar kaki kanannya. Caleta-Car, yang berada dekat dengan jalur bola, mengenai bola dengan bagian antara lengan dan dadanya saat lengannya terbuka. Tembakan itu pun terhenti, memicu protes dari para pemain Napoli.

KEPUTUSAN GUIDA: Seperti disebutkan, Guida kembali memimpin pertandingan Napoli setelah sekian lama (ia pernah menyatakan memilih tidak memimpin pertandingan Napoli demi menghindari masalah dalam kehidupan sehari-hari keluarganya di kota tersebut). Hingga saat itu, ia memimpin laga tanpa insiden yang meragukan. Namun, kali ini ia memilih tetap berpegang pada apa yang dilihatnya secara langsung. Saat kejadian, wasit memutuskan tidak memberikan pelanggaran karena menilai sentuhan tersebut tidak disengaja, baik karena jarak tembakan yang dekat maupun karena posisi lengan yang dekat dengan tubuh.

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VAR TURUN TANGAN: Keputusan itu tidak meyakinkan petugas VAR Aureliano dan asisten VAR Santoro, yang dari Lissone meminta Guida menuju monitor di tepi lapangan untuk meninjau ulang kejadian. Biasanya, dalam situasi seperti ini, keputusan di lapangan hampir selalu diubah. Namun, wasit asal Campania itu tidak terpengaruh. Setelah melihat ulang kejadian, ia tetap pada keputusan awalnya untuk tidak memberikan penalti.

KOMENTAR MARELLI: Luca Marelli, analis keputusan wasit Dazn, mengomentari keputusan Guida: "Keputusan ini akan terus dibicarakan sepanjang pekan. Guida berpendapat lengan itu menempel pada tubuh. Dalam melihat rangkaian geraknya, posisi kepalan tangan Caleta Car harus diperhatikan. Sejak awal lengannya terbuka. Bola mula-mula memantul mengenai bahu, lalu mengenai tangan yang sejak awal berada jauh dari tubuh dan terangkat. Itulah sebabnya Aureliano tepat meminta Guida meninjau ulang sentuhan tangan yang layak dihukum. Namun, Guida memutuskan bahwa lengan itu berada dekat dengan tubuh. Hal itu terlihat dari gerakan Guida sendiri saat kembali ke lapangan. Ia juga lupa memberikan pengumuman untuk menjelaskan keputusannya. Lengannya terangkat dan terbuka. Dari tayangan awal, bola tampak mengenai bahu, tetapi jika kemudian bola mengenai lengan, bagian lengan bawah, sentuhan itu seharusnya dihukum."