Sassuolo-Milan: "Penalti yang jelas atas pelanggaran terhadap Ramos tidak diberikan, dan pelanggaran Laurentié terhadap Gila seharusnya berbuah kartu merah"

"Di dalam kotak penalti Sassuolo, bek Sassuolo Caleta-Car memeluk Gonçalo Ramos. Dalam sepakbola, hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Bola berada jauh dari mereka, jadi pelanggarannya semakin serius. Pada babak kedua, situasinya sama persis. Kali ini Ramos yang memeluk Cinquegrano saat bola berada jauh, tetapi wasit justru meniup peluit untuk pelanggaran oleh penyerang tengah Milan. Insiden pada babak pertama seharusnya dihukum. VAR tidak boleh diam dalam situasi itu. Wasit harus mengikuti jalannya permainan, jadi ia mungkin tidak melihatnya. Bisa dikatakan bahwa Milan tidak mendapatkan penalti yang jelas-jelas layak mereka peroleh".





"Laurentié hendak memasuki kotak penalti Milan, tetapi Gila menghentikannya dan merebut bola. Setelah itu, penyerang Sassuolo tersebut kembali mengejar. Wasit meniup peluit tanda pelanggaran, tetapi tidak mengeluarkan kartu. Lalu, apa yang dilakukan VAR? Tidak ada. Titik benturan pada kaki Gila sangat tinggi. Wasit bahkan tidak memberikan kartu kuning".





Demikian komentar Graziano Cesari dalam acara Pressing di Mediaset mengenai keputusan wasit dalam laga Sassuolo-Milan.



