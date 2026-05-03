Sassuolo mengejutkan AC Milan yang tampil buruk dan membuat tim yang bermain dengan sepuluh orang itu pulang dengan kekalahan

Sassuolo membuat AC Milan mengalami sore yang menyakitkan pada Minggu siang. Tim tuan rumah menguasai permainan dari segala sisi dan menang 2-0 secara layak. Akibat kekalahan ini, Milan tidak dapat memanfaatkan kehilangan poin yang dialami pesaing langsungnya, Napoli.

Sassuolo langsung mencetak gol di awal pertandingan. Dalam lima menit, skor sudah 1-0, setelah serangan balik yang dieksekusi dengan apik yang berakhir di kaki kapten Domenico Berardi. Tim tuan rumah memanfaatkan dengan optimal kehilangan bola dari gelandang Milan, Ardon Jashari, yang dengan mudahnya menyerahkan bola di lini tengah.

Milan terlihat kesulitan di fase awal dan beberapa kali mendapat peringatan. Tak lama setelah gol pembuka, Sassuolo kembali mendapat peluang emas untuk memperlebar keunggulan, namun upaya striker M'Bala Nzola digagalkan oleh Mike Maignan yang sigap.

Namun, Milan dua kali diselamatkan dalam waktu singkat berkat kesalahan dalam membangun serangan tim tuan rumah. Terutama pada kesempatan kedua, ada ruang yang sangat luas bagi Milan untuk menyerang. Namun, Rafael Leão tidak dalam kondisi terbaiknya dan tendangannya melebar jauh. Skor pun tetap 1-0.

Pada menit ke-23, situasi bagi Milan tidak menjadi lebih mudah. Fikayo Tomori menerima kartu kuning keduanya dalam pertandingan ini dan harus keluar lebih awal. Bek asal Inggris itu melakukan pelanggaran terhadap Armand Laurienté dan membuat timnya harus bermain dengan sepuluh orang. Namun, Rossoneri tidak benar-benar mengalami kesulitan di sisa babak pertama; Sassuolo tidak lagi menciptakan peluang besar. Tim asuhan Massimiliano Allegri sendiri juga tidak benar-benar berbahaya, kecuali tendangan kecil dari Alexis Saelemaekers di menit-menit akhir.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, Sassuolo akhirnya berhasil mencetak gol. Laurienté, setelah melakukan kombinasi apik bersama bintang lapangan Kristian Thorstvedt, melepaskan tendangan ke sudut dekat gawang Maignan: 2-0. Hal ini membuat Milan harus menghadapi tugas yang nyaris mustahil.

Di sisa babak kedua, Sassuolo berhasil menciptakan beberapa peluang berbahaya, namun gagal memperlebar keunggulan. Tim tamu, yang bermain dengan sepuluh orang, terlihat kesulitan dan tidak mampu menciptakan peluang berarti di lini serang. Tim asuhan Allegri sama sekali tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan.

Kekalahan ini membuat Milan tidak bisa memanfaatkan kehilangan poin dari Napoli yang berada di peringkat kedua, yang bermain imbang melawan Como (0-0) pada Sabtu. Selisih poin antara Milan dan pemuncak klasemen Inter kini menjadi dua belas poin, dan sembilan poin dengan Napoli. Inter akan bertanding melawan Parma pada Minggu malam dan bisa menjadi juara jika menang.