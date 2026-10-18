Pelatih Atalanta asal Italia, Maurizio Sarri, melancarkan serangan tajam kepada pengadil laga timnya menghadapi Milan. Ia mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan-keputusan perangkat pertandingan dan menilai bahwa sejumlah pemain mendapat perlakuan berbeda ketika melontarkan kata-kata kasar kepada pengadil, merujuk pada pemain Milan asal Prancis, Adrien Rabiot.

Milan selamat dari kebangkitan terlambat Atalanta, setelah nyaris kehilangan keunggulan tiga gol, dan akhirnya memenangi laga dengan susah payah 3-2, Minggu malam, di Stadion San Siro, dalam pekan ketujuh Liga Italia.

Dengan kemenangan ini, Milan menambah koleksi poinnya menjadi 15 dan naik ke peringkat keempat klasemen, sementara Atalanta tertahan di angka 9 poin pada posisi kesepuluh.

Sarri berkata dalam pernyataannya kepada "Sky Sport Italia": "Serangan berbahaya pertama dalam pertandingan adalah milik kami, melalui Krstovic, lalu keputusan-keputusan pengadil dan jalannya pertandingan mulai berbalik melawan kami."

Ia menambahkan: "Saya kira Kevin De Winter, bek Milan, menyentuh bola dengan tangannya setelah umpan silang dari Jonathan Roy. Saya juga menemukan bahwa ada pemain yang bisa melontarkan kata-kata tidak pantas kepada pengadil, dan saya sudah menyampaikan hal itu kepada wasit."

Pelatih Atalanta itu melanjutkan: "Wasit memberi tahu saya bahwa Adrien Rabiot mendapat kartu kuning karena apa yang ia katakan, tetapi kalau saya yang mengatakan hal itu, saya pasti diusir."

Sarri tidak berhenti pada insiden tersebut, tetapi juga mengkritik cara wasit Daniele Chiffi memimpin pertandingan, dengan menegaskan bahwa kekecewaannya terhadap keputusan-keputusan sang wasit bukan hal baru.

Ia menjelaskan: "Saya tidak menyukai cara wasit memimpin pertandingan secara umum. Saya tidak di sini untuk berdebat, tetapi hal ini terulang setiap kali saya berurusan dengan Daniele Chiffi."

Dari sisi teknis, Sarri menyatakan kepuasannya atas reaksi para pemainnya di menit-menit akhir, dengan menyebut bahwa Atalanta mampu meraih hasil yang lebih baik, meski sempat tertinggal tiga gol.

Terkait hal ini ia berkata: "Kami mendapat peluang untuk menyamakan kedudukan 3-3, dan masih ada waktu yang relatif panjang sebelum pertandingan berakhir. Jalannya pertandingan benar-benar berubah, bahkan kami mampu meraih hasil yang lebih baik."

Pelatih Atalanta menutup pernyataannya dengan berkata: "Kami sadar bahwa kami menjadi tim yang lebih kompak. Pergantian pemain punya peran besar dalam kebangkitan kami selama pertandingan, dan itu tidak mudah di tengah kondisi yang kami hadapi."