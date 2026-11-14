Sarr, peluang dipermanenkan Juventus masih jauh: kondisi dan assist bersama tim nasional

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Bersama Senegal, pemain Juventus Pape Matar Sarr tampil selama 19 menit. Sejauh ini, ia telah mencatatkan enam penampilan untuk Juventus. Hingga saat ini, syarat yang mewajibkan Juventus mempermanenkan transfernya dikabarkan belum terpenuhi.

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Sarr, gelandang Juventus, tampil dalam laga yang dimenangi tim nasional asuhan Patrick Vieira 4-1 atas Sudan pada kualifikasi Piala Afrika 2027. Ia tetap mampu memberi kontribusi meski mendapat waktu bermain terbatas. Sarr dimainkan dalam 19 menit terakhir dan menyumbang satu assist (untuk gol Mboup pada menit ke-86).

Sejauh ini, Sarr telah mencatatkan 6 penampilan dalam 15 pertandingan yang dimainkan Juventus asuhan Luciano Spalletti (11 di Serie A dan 4 di Liga Europa). Jika musim berakhir hari ini, Sarr dan Juventus belum memenuhi syarat yang memicu kewajiban klub mempermanenkan gelandang asal Senegal tersebut. Sebagai pengingat, syarat-syarat itu adalah Juventus lolos ke Liga Champions atau Liga Europa (Liga Konferensi tidak termasuk), serta Sarr tampil dalam 50% pertandingan yang dijalani Juventus di semua kompetisi musim ini.

Berikut rincian kesepakatan Juventus dan Tottenham terkait gelandang kelahiran 2002 tersebut: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Tottenham Hotspur FC untuk memperoleh hak atas jasa pemain Pape Matar Sarr secara sementara hingga 30 Juni 2027, dengan biaya €2,5 juta, ditambah biaya tambahan sebesar €0,3 juta. Kesepakatan tersebut juga memberi Juventus hak untuk memperoleh jasa pemain tersebut secara permanen dan, jika syarat-syarat tertentu terpenuhi selama musim 2026/2027, mewajibkan Juventus melakukannya. Biaya yang disepakati untuk kemungkinan transfer permanen tersebut adalah €27,5 juta, yang dibayarkan dalam tiga tahun buku".

Kita akan melihat apakah Sarr mendapat lebih banyak kesempatan bermain dan menit bermain sepanjang sisa musim ini hingga mencapai ambang 50% pertandingan, serta apakah Juventus (termasuk Sarr) mampu memenuhi syarat kedua, yakni lolos ke Liga Champions atau Liga Europa untuk musim 2027-28.