Sarr, Juventus Masih Jauh dari Pembelian Permanen: Syarat-syarat dan Assist di Tim Nasional

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Bersama Senegal, pemain Juventus Pape Matar Sarr tampil selama 19 menit. Sejauh ini, ia telah mencatatkan enam penampilan untuk Juventus. Hingga kini, syarat yang mewajibkan Juventus mempermanenkannya tampaknya belum terpenuhi.

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Sarr, gelandang Juventus, tampil dalam pertandingan yang dimenangi tim nasional asuhan Patrick Vieira 4-1 atas Sudan pada laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Ia mampu memberi kontribusi meski hanya bermain sebentar. Sarr dimainkan selama 19 menit terakhir dan mencatatkan satu assist untuk gol Mboup pada menit ke-86.

Sejauh ini, Sarr telah tampil enam kali dalam 15 pertandingan yang dimainkan Juventus asuhan Luciano Spalletti (11 di Serie A dan empat di Liga Europa). Jika musim berakhir hari ini, Sarr dan Juventus belum memenuhi syarat yang mewajibkan klub tersebut mempermanenkan gelandang asal Senegal itu. Sebagai pengingat, syarat tersebut adalah Juventus lolos ke Liga Champions atau Liga Europa (Liga Konferensi tidak termasuk), dan Sarr tampil dalam 50% pertandingan yang dimainkan Juventus di semua kompetisi musim ini.

Berikut ketentuan kesepakatan antara Juventus dan Tottenham terkait gelandang kelahiran 2002 tersebut: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Tottenham Hotspur FC untuk memperoleh hak atas jasa Pape Matar Sarr dengan status sementara hingga 30 Juni 2027, dengan biaya €2,5 juta, ditambah biaya tambahan sebesar €0,3 juta. Kesepakatan ini juga memberikan hak kepada Juventus untuk memperoleh hak atas jasa sang pemain secara permanen dan, jika syarat-syarat tertentu terpenuhi selama musim 2026/2027, mewajibkan Juventus untuk melakukannya. Biaya yang disepakati untuk kemungkinan transfer permanen tersebut adalah €27,5 juta, yang dibayarkan dalam tiga tahun buku".

Kita akan melihat apakah Sarr akan mendapat lebih banyak kesempatan dan menit bermain sepanjang sisa musim hingga mencapai 50% dari jumlah pertandingan, serta apakah Juventus (termasuk Sarr) mampu memenuhi syarat kedua, yakni lolos ke Liga Champions atau Liga Europa untuk musim 2027-28.