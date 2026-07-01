Sarina Wiegman disebut-sebut sebagai calon pengganti Ronald Koeman: 'Pihak KNVB juga tahu hal itu'

Setelah Ronald Koeman mengundurkan diri, pencarian pelatih timnas baru pun dimulai. Siapa saja yang masuk dalam daftar KNVB masih belum jelas, namun analis Jan dan Youri Mulder mengusulkan opsi yang cukup mengejutkan: Sarina Wiegman. "Mengapa tidak?"

Setelah tersingkir secara memalukan di Piala Dunia melawan Maroko, Koeman memutuskan untuk mengakhiri masa jabatannya yang kedua bersama timnas Belanda. KNVB kini ingin 'secepatnya' memperkenalkan penggantinya, mengingat Nations League akan dimulai pada bulan September.

Analis NOS, Kenneth Perez, berpendapat bahwa KNVB sebaiknya tidak mengambil keputusan terburu-buru. “Lebih baik mengambil waktu sedikit lebih lama dan memilih orang yang tepat, daripada melakukannya dengan tergesa-gesa. Daftar calonnya pasti sudah siap.” Sebelum Piala Dunia, sudah tidak pasti apakah Koeman akan melanjutkan tugasnya sebagai pelatih kepala.

Youri Mulder kemudian membela Wiegman. “Jan (ayahnya, red.) di sini mengusulkan ide yang out-of-the-box: Ron Jans. Secara prinsip mungkin oke, tapi kalau saya berpikir ke arah itu, tidak mengikuti jalur yang sudah biasa... Mungkin Wiegman bisa jadi pilihan? Atau apakah itu sangat aneh?”

“Menurut saya itu tidak terlalu aneh, tapi Kenneth sudah mulai tertawa,” kata Youri Mulder. Jan Mulder sangat setuju dengan saran putranya. “Itu kandidat yang sangat bagus, menurut saya!”

“Kenneth Perez itu kolot, dia nggak setuju. Wiegman memang kandidat yang sangat bagus, ya! Aku setuju,” kata Jan Mulder.

Youri Mulder tidak terlalu setuju dengan pernyataan bahwa ‘sepak bola pria sama sekali berbeda dengan sepak bola wanita’. “Tidak, kan? Itu olahraga yang sama, tapi dimainkan oleh orang yang berbeda. Dengan jenis kelamin yang berbeda.”

Apakah direktur teknis Schalke 04, Wiegman, juga akan ditunjuk di klubnya? “Tidak sampai segitunya,” kata Perez sambil tertawa. “Ya, memang,” lanjut Mulder. “Saya hanya mengenalnya dari tim U-17 dan U-18, saat saya masih berkecimpung di KNVB dan dia menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional wanita.”

“Saya memang melihat seorang pelatih yang menangani sebuah tim, dan hal itu juga telah terbukti. Dia meraih kesuksesan besar di sana dan memiliki visi yang sangat jelas. Ide permainan yang jelas serta cara kerja dalam membimbing sebuah kelompok. Hal itu juga diketahui oleh pihak KNVB.”

“Di Jerman kini juga ada seorang wanita yang memimpin sebuah tim. Saya juga bisa melakukan wawancara dengan kandidat wanita untuk menjadi pelatih Schalke. Mengapa tidak?”, kata Youri Mulder.

Wiegman dianggap sebagai salah satu pelatih wanita terbaik di dunia. Pelatih berusia 56 tahun asal Den Haag ini berhasil meraih gelar juara Eropa sebanyak tiga kali, bersama Belanda (2017) dan Inggris (2022, 2025).

Selain itu, bersama Inggris—di mana ia masih menjabat sebagai pelatih kepala—ia memenangkan Finalissima pada 2023 dan finis di posisi kedua pada Piala Dunia 2023. Hingga saat ini, Wiegman, yang juga pernah membawa Belanda ke final Piala Dunia (meski kalah) pada 2019, telah lima kali dinobatkan sebagai pelatih terbaik di dunia.