Wout Weghorst menyelesaikan transfernya dari Ajax ke FC Twente pada akhir Juni. Dengan demikian, salah satu pemain paling menonjol di Eredivisie ini tetap aktif di Belanda. Weghorst sering dikritik karena kepribadiannya, dan mantan agen pemain René Wagelaar pun tidak terlalu menyukai pemain timnas Belanda tersebut.

Sebagai analis, Wagelaar hampir tidak pernah menyembunyikan pendapatnya. Setiap minggu, ia memberikan penilaiannya mengenai perkembangan di FC Twente. Dalam acara bincang-bincang sepak bola VoetbalTijd, ia menyatakan bahwa ia bukan penggemar Weghorst. Menurut Wagelaar, tidak ada hal negatif yang bisa dikatakan mengenai mentalitas penyerang berusia 33 tahun itu, namun ia merasa tidak nyaman dengan cara penyerang tersebut menampilkan dirinya. “Dari segi kepribadian, saya sama sekali tidak cocok dengannya. Ia memiliki karakter pemenang, tetapi sikap sok yang menyertainya itu, saya sama sekali tidak suka,” kata Wagelaar. “Kita lihat saja apakah ia bisa sedikit menyesuaikan diri di Twente dengan bersikap sedikit lebih normal.”

Mantan agen pemain itu kemudian menjelaskan maksudnya. “Apa yang saya anggap normal? Bukan berlutut di depan tribun suporter selama seperempat jam setelah kalah di final Piala FA. Menurut saya, itu semua palsu. Banyak orang yang sependapat.” Ia juga menyoroti reaksi emosional Weghorst setelah timnas Belanda tersingkir dari Piala Dunia.

Meski begitu, Wagelaar tidak meragukan kualitas olahraga sang penyerang. Ia berharap Weghorst juga bisa menjadi pemain penting bagi FC Twente di Eredivisie. “Kita lihat saja apakah dia bisa beradaptasi. Musim depan dia bakal mencetak lima belas gol, mungkin bahkan lebih. Dia cukup bagus untuk menghadapi semua lawan yang levelnya di bawah. Tapi dia sudah agak aus, jadi kita lihat saja berapa lama dia bisa bertahan. Terutama, dia harus berhenti melakukan tingkah-tingkah aneh itu.”

Sebagai penutup, Wagelaar mengakhiri dengan lelucon yang mencolok. “Saran saya: simpan Alkitab di tas dan keluarkan saja majalah Playboy, tunjukkan beberapa foto seksi kepada para pemain muda itu, dan dia pasti akan berhasil di sini. Saya rasa dia akan berhasil melewatinya.”

Kritik dari Kramer

Wagelaar bukan satu-satunya yang mengkritik Weghorst. Michiel Kramer juga baru-baru ini angkat bicara di De Oranjezomer mengenai sang penyerang dan menyatakan kesulitan menerima perilakunya.

“Saya memang menghormati karier yang telah dia bangun, tapi dia memang agak aneh. Itu terutama terlihat dari tingkah lakunya,” kata Kramer. Dia merujuk pada masa ketika Weghorst masih bermain untuk FC Emmen. “Saya juga pernah bermain melawannya saat dia masih di Emmen, dan saat itu dia tidak membaca Alkitab sebelum pertandingan, tidak menyiram air ke wajahnya di ruang ganti, dan dia juga belum berteriak-teriak seperti itu.”

Menurut Kramer, perilaku sang penyerang tidak selalu terkesan autentik. “Kadang-kadang saya merasa semuanya itu agak terlalu dibuat-buat.” Mantan penyerang itu menekankan bahwa penilaiannya didasarkan pada kesan yang ia dapatkan dari luar.

“Saya tidak bisa memastikannya, karena saya tidak mengenalnya. Namun dari sudut pandang luar, saya merasa terkadang hal itu terlalu berlebihan—dan itu tidak masalah, tapi kadang-kadang membuat saya kesal. Bagi saya, itu tidak terlihat tulus. Saya sendiri tidak mengenalnya, tapi saya mengenal beberapa pemain yang mengenalnya dan mereka mengatakan hal yang sama seperti saya,” tutup Kramer.