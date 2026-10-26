Penyerang Bayern Munich asal Inggris, Harry Kane, dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or 2026, dalam upacara yang digelar pada Senin hari ini di ibu kota Inggris, London, setelah menjalani musim luar biasa yang membuatnya bersinar baik di level produktivitas gol maupun kolektif.

Penobatan kapten timnas Inggris ini merupakan yang pertama dalam karirnya, setelah kontribusinya dalam musim sukses bersama Bayern Munich, yang selama itu meraih gelar Bundesliga, Piala Jerman, dan Piala Super Jerman, sehingga ia memenangkan penghargaan tersebut dengan mengungguli Kylian Mbappe dan Lamine Yamal.

Kane tampil dengan angka-angka ofensif yang menakjubkan selama musim 2025-2026, setelah mencetak 61 gol dan menciptakan 7 gol lainnya dalam 51 pertandingan bersama Bayern Munich, sehingga ia dinobatkan sebagai peraih penghargaan berkat ketajaman golnya dan kemampuannya untuk terus menggetarkan jala gawang.

Bersama timnas Inggris, Kane mencetak 6 gol dan memberikan satu assist dalam 7 pertandingan di Piala Dunia 2026, sehingga menegaskan kemampuannya untuk memimpin lini depan timnas negaranya, dan mengakhiri turnamen sebagai salah satu top skor, setelah gol-golnya berkontribusi dalam perjalanan Inggris di Piala Dunia yang berakhir dengan meraih peringkat ketiga.

Di level musim secara keseluruhan, Harry Kane tampil dalam 65 pertandingan bersama Bayern Munich dan timnas Inggris, mencetak 73 gol, memberikan 8 assist, dan meraih tiga gelar bersama tim Bavaria tersebut.

Penobatan ini memberikan Kane apresiasi luar biasa atas musimnya yang istimewa, setelah ia memadukan angka-angka individu yang kuat dengan gelar-gelar kolektif bersama Bayern Munich, sehingga menegaskan posisinya di antara para penyerang terbaik di dunia.

Dengan demikian, Harry Kane menjadi orang Inggris pertama yang meraih penghargaan bergengsi ini sejak tahun 2001 ketika penghargaan tersebut dimenangkan oleh Michael Owen, mantan penyerang Liverpool dan Real Madrid, dan menjadi yang kelima secara keseluruhan setelah masing-masing: Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), dan Kevin Keegan (1978 dan 1979).

Perlu dicatat bahwa Harry Kane juga memenangkan penghargaan Gerd Muller untuk pencetak gol terbaik tahun 2026 dalam upacara yang sama.