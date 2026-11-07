Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
Neymar Sr.Getty
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Santos menunjuk ayah Neymar sebagai CEO baru klub hingga Desember, dengan klausul perpanjangan otomatis selama tiga tahun menjelang pemilihan presiden

Ikuti GOAL di Google

Santos menunjuk Neymar Sr sebagai direktur utama baru mereka, efektif segera, dengan kontrak awal hingga akhir Desember. Kontrak pengusaha berusia 61 tahun itu mencakup perpanjangan otomatis untuk periode 2027-2029 jika presiden petahana Marcelo Teixeira memenangkan pemilihan klub bulan depan.

Iklan

Peran eksekutif memperkuat hierarki kepemimpinan klub

Pertama kali dilaporkan pada Jumat oleh jurnalis Lucas Musetti dan kemudian dikonfirmasi oleh ESPN Brasil, penunjukan ini menempatkan Neymar Sr tepat di bawah Teixeira dalam struktur kepemimpinan klub. Di lingkungan internal, langkah tersebut menunjukkan dukungan yang jelas dari keluarga sang penyerang kepada kepengurusan saat ini, meski Teixeira belum secara resmi mengumumkan pencalonannya dalam pemilihan pada 12 Desember. 

Meski mengemban tanggung jawab eksekutif tingkat tinggi, sosok yang baru ditunjuk itu tidak akan mencampuri kewenangan direktur sepakbola Alexandre Mattos, yang tetap memegang kendali penuh atas operasional olahraga.

Pernyataan resmi menguraikan dua tanggung jawab

Saat mengonfirmasi kedatangan pria berusia 61 tahun itu pada Jumat sore, klub menyatakan secara resmi: "[Neymar Sr] akan bekerja sama secara langsung dengan manajemen klub, berpartisipasi dalam pengawasan dan integrasi berbagai bidang, termasuk sepakbola, pemasaran, dan usaha bisnis baru.

"Selain menjalankan tugasnya sebagai CEO, Neymar Sr juga akan menjabat sebagai presiden Instituto Meninos da Vila, yang akan berfokus pada pencarian talenta baru dan menjalin hubungan dengan para legenda klub."

Iklan
Iklan

Kemitraan komersial membantu mencabut larangan transfer

Sebelum secara resmi menduduki jabatan dalam kepengurusan klub, pengusaha tersebut sudah menjalin hubungan finansial yang erat dengan klub Brasil itu melalui agensinya, NR Sports. Perusahaannya baru-baru ini mengatur suntikan dana tunai segera sebesar R$12 juta (£1,6 juta / $2,1 juta), yang memungkinkan Santos melunasi utang yang telah jatuh tempo kepada klub Prancis AS Monaco dan mencabut larangan transfer dari FIFA.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya
COR

COR

Serie A

18 Nov 2026

SAN

SAN

Sebagai imbalan atas bantuan finansial tersebut, pengurus klub menyerahkan ruang sponsor di seragam tim yang kemudian dijual di pasar komersial. Selain itu, NR Sports dan mitra-mitra perusahaan lainnya turut mendanai proyek senilai R$13,5 juta (£1,8 juta / 2,3 juta), dengan biaya R4,5 juta (£600 ribu / $780 ribu) per lapangan, untuk memodernisasi tiga lapangan di Vila Belmiro dan pusat latihan.

Pembenahan lapangan mendahului kembalinya kompetisi domestik

Spesialis lapangan World Sports telah mendapat izin untuk mulai memasang ulang permukaan lapangan latihan pertama pada 20 November, sementara skuad tim utama menjalani laga-laga penutup mereka di Campeonato Brasileiro. Setelah jeda internasional November, Santos kembali beraksi di kompetisi domestik dengan bertandang ke markas Coritiba pada 18 November.

Iklan

Di luar lapangan, perhatian akan tetap tertuju pada pemilihan presiden klub pada 12 Desember untuk melihat apakah masa jabatan Neymar Sr akan berlanjut hingga 2029.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

Lihat Profil Penulis