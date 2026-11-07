Bagikan Ikuti GOAL di Google

Santos menunjuk Neymar Sr sebagai direktur utama baru mereka, efektif segera, dengan kontrak awal hingga akhir Desember. Kontrak pengusaha berusia 61 tahun itu mencakup perpanjangan otomatis untuk periode 2027-2029 jika presiden petahana Marcelo Teixeira memenangkan pemilihan klub bulan depan.

Iklan

Peran eksekutif memperkuat hierarki kepemimpinan klub

Pertama kali dilaporkan pada Jumat oleh jurnalis Lucas Musetti dan kemudian dikonfirmasi oleh ESPN Brasil, penunjukan ini menempatkan Neymar Sr tepat di bawah Teixeira dalam struktur kepemimpinan klub. Di lingkungan internal, langkah tersebut menunjukkan dukungan yang jelas dari keluarga sang penyerang kepada kepengurusan saat ini, meski Teixeira belum secara resmi mengumumkan pencalonannya dalam pemilihan pada 12 Desember.

Meski mengemban tanggung jawab eksekutif tingkat tinggi, sosok yang baru ditunjuk itu tidak akan mencampuri kewenangan direktur sepakbola Alexandre Mattos, yang tetap memegang kendali penuh atas operasional olahraga.

Pernyataan resmi menguraikan dua tanggung jawab

Saat mengonfirmasi kedatangan pria berusia 61 tahun itu pada Jumat sore, klub menyatakan secara resmi: "[Neymar Sr] akan bekerja sama secara langsung dengan manajemen klub, berpartisipasi dalam pengawasan dan integrasi berbagai bidang, termasuk sepakbola, pemasaran, dan usaha bisnis baru.

"Selain menjalankan tugasnya sebagai CEO, Neymar Sr juga akan menjabat sebagai presiden Instituto Meninos da Vila, yang akan berfokus pada pencarian talenta baru dan menjalin hubungan dengan para legenda klub."

Iklan Iklan

Kemitraan komersial membantu mencabut larangan transfer

Sebelum secara resmi menduduki jabatan dalam kepengurusan klub, pengusaha tersebut sudah menjalin hubungan finansial yang erat dengan klub Brasil itu melalui agensinya, NR Sports. Perusahaannya baru-baru ini mengatur suntikan dana tunai segera sebesar R$12 juta (£1,6 juta / $2,1 juta), yang memungkinkan Santos melunasi utang yang telah jatuh tempo kepada klub Prancis AS Monaco dan mencabut larangan transfer dari FIFA.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya COR Serie A 17.30 SAN

Sebagai imbalan atas bantuan finansial tersebut, pengurus klub menyerahkan ruang sponsor di seragam tim yang kemudian dijual di pasar komersial. Selain itu, NR Sports dan mitra-mitra perusahaan lainnya turut mendanai proyek senilai R$13,5 juta (£1,8 juta / 2,3 juta), dengan biaya R4,5 juta (£600 ribu / $780 ribu) per lapangan, untuk memodernisasi tiga lapangan di Vila Belmiro dan pusat latihan.

Pembenahan lapangan mendahului kembalinya kompetisi domestik

Spesialis lapangan World Sports telah mendapat izin untuk mulai memasang ulang permukaan lapangan latihan pertama pada 20 November, sementara skuad tim utama menjalani laga-laga penutup mereka di Campeonato Brasileiro. Setelah jeda internasional November, Santos kembali beraksi di kompetisi domestik dengan bertandang ke markas Coritiba pada 18 November.

Iklan

Di luar lapangan, perhatian akan tetap tertuju pada pemilihan presiden klub pada 12 Desember untuk melihat apakah masa jabatan Neymar Sr akan berlanjut hingga 2029.