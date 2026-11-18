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Mimpi itu bermula di Vila Belmiro, dan di Madrid ia menjelma menjadi salah satu bintang dunia. Kini Santos ingin memulangkan putranya, tetapi Real Madrid sudah menutup pintu sejak awal dengan pesan yang jelas: Rodrygo tidak dijual dan tidak dipinjamkan.

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Klub Brasil Santos memimpikan kembalinya salah satu putra kesayangannya ke dalam skuad, setelah melakukan kontak awal secara tidak resmi dengan Real Madrid untuk meminta peminjaman winger asal Brasil, Rodrygo Goes, pada paruh pertama tahun 2027.

Harian Spanyol "Sport" menegaskan bahwa Santos ingin meminjam Rodrygo begitu ia mendapat lampu hijau dari tim medis untuk kembali merumput, sebagai upaya memanfaatkan jasanya di kejuaraan negara bagian sekaligus menghidupkan kembali kenangan masa-masa awal kecemerlangannya dengan seragam klub tersebut.

Namun, meski menghargai hubungan historis antara kedua klub, Real Madrid tidak berniat melepas sang pemain dalam situasi apa pun. Justru, Los Blancos menantikan kepulangannya dengan tidak sabar untuk memperkuat opsi lini serang mereka dalam periode mendatang.

Rodrygo lahir dari salah satu akademi muda paling bergengsi di dunia sepak bola, sama seperti Pele, Neymar, dan Philippe Coutinho. Ia tumbuh besar di tempat lahirnya talenta-talenta Brasil dan memulai karier sepak bolanya di Santos sebelum hijrah ke Real Madrid.

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Meski begitu, ikatannya dengan klub pertamanya tidak pernah putus. Pemain bernomor punggung 11 Real Madrid itu selalu menunjukkan kesetiaannya pada lambang klub, Stadion Vila Belmiro, dan sejarah klub tempat ia dibesarkan, serta selalu berusaha menyaksikan langsung laga kandang Santos setiap kali keadaan memungkinkan.

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Rodrygo menyimpan rasa cinta khusus kepada kedua klub. Bahkan, pada tahap akhir pemulihannya ini, ia berlatih di pusat latihan Rei Pele atas persetujuan Real Madrid, sebuah langkah yang mencerminkan besarnya kepercayaan di antara kedua pihak dan kuatnya hubungan yang mengikatnya dengan klub masa kecilnya.

Pemain internasional Brasil itu kini memasuki tahap akhir rehabilitasi setelah mengalami cedera lutut serius pada Maret lalu, dalam pertandingan liga melawan Getafe di Stadion Santiago Bernabeu.

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Rodrygo mengalami robekan ligamen krusiat anterior dan meniskus lateral, cedera yang membuatnya absen dari lapangan selama sekitar sembilan bulan, sebelum hitung mundur menuju comeback-nya dimulai.

Rodrygo diperkirakan akan menjadi tambahan berharga bagi lini serang Real Madrid musim dingin ini. Pelatih Jose Mourinho mengandalkannya dan berencana memberinya waktu yang cukup untuk kembali ke performa terbaiknya, sembari memanfaatkan penampilan apik rekan-rekannya di lini depan saat ini.

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Kemampuan kreatifnya, kepiawaiannya melewati bek dalam duel satu lawan satu, keterampilannya di sepertiga akhir lapangan, serta ketajamannya dalam mencetak gol akan memberikan opsi tambahan yang penting bagi strategi sang pelatih asal Portugal dalam laga-laga besar.

Meskipun Santos menginginkan kepulangannya bertepatan dengan dimulainya kejuaraan negara bagian, dan terlepas dari pemilihan presiden yang tengah dihadapi klub Brasil tersebut, Real Madrid tidak berniat melepas pemain berharga ini setelah absen panjang.

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Selain itu, seperti dilaporkan harian Spanyol tersebut, sang pemain sendiri saat ini tidak berpikir untuk meninggalkan Real Madrid, terutama mengingat besarnya dukungan yang ia terima dari klub, suporter, dan staf pelatih selama masa cederanya.

Rodrygo bersiap untuk kembali dan menantikan penampilannya lagi dengan seragam Real Madrid serta menuntaskan musim kedelapannya sebagai pemain klub tersebut, sekaligus menutup pintu bagi semua rumor tentang kepergiannya.