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Santos telah melakukan pendekatan informal kepada Real Madrid terkait kemungkinan meminjam kembali penyerang yang tengah cedera, Rodrygo, untuk paruh pertama 2027. Klub Brasil itu berharap lulusan akademinya yang berusia 25 tahun bisa pulang untuk tampil di Campeonato Paulista, tetapi raksasa Spanyol tersebut tidak berniat melepasnya.

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Klub Brasil jajaki kepulangan Rodrygo

Pertama kali dilaporkan di YouTube oleh jurnalis Fabio Sormani pekan lalu dan dikonfirmasi oleh ESPN Brasil, Santos telah membuka pembicaraan awal dengan Real terkait kemungkinan Rodrygo kembali untuk sementara waktu. Pemain timnas Brasil itu bergabung dengan akademi klub asal Sao Paulo tersebut pada usia 10 tahun pada 2011, sebelum mencetak 17 gol dalam 80 pertandingan bersama tim senior antara 2017 dan kepindahannya ke Spanyol senilai €45 juta pada 2019. Namun, peluang terwujudnya peminjaman itu dinilai nyaris tidak ada.

Mourinho mengandalkan Rodrygo setelah pulih

Menurut lembaga penyiaran tersebut, raksasa La Liga itu menolak mempertimbangkan peminjaman atau penjualan sang penyerang pada Januari setelah kehilangan jasanya selama hampir setahun. Terikat kontrak hingga Juni 2028, pemain yang telah berkali-kali menjuarai La Liga dan Liga Champions itu belum bermain semenit pun pada musim 2026-27 dan melewatkan Piala Dunia 2026 setelah menjalani operasi pada Maret akibat robekan ligamen krusiat anterior dan meniskus lateral di lutut kanannya.

Pelatih kepala Jose Mourinho berencana mengandalkan sang penyerang segera setelah ia kembali bugar, antara Desember dan awal Januari, sembari memberinya waktu yang cukup untuk memulihkan ketajamannya. Setelah menghabiskan beberapa hari terakhir untuk melanjutkan rehabilitasi di kompleks latihan CT Rei Pele milik Santos dengan restu klub pemiliknya sebelum kembali ke Spanyol, Rodrygo berterima kasih atas dukungan Madrid dan juga menunjukkan sedikit minat terhadap pendekatan dari klub-klub Inggris.

Pemilihan presiden tunda rencana skuad

Meski reuni dengan Rodrygo tampak sangat tidak mungkin, laporan itu menambahkan bahwa petinggi klub yang bermarkas di Vila Belmiro akan menunggu hingga pemilihan presiden klub mendatang selesai sebelum mematangkan rencana transfer untuk tahun depan.

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Siapa pun yang terpilih menjadi presiden akan langsung menghadapi negosiasi penting terkait kemungkinan perpanjangan kontrak bagi para pemain senior Neymar, Philippe Coutinho, dan Everton Cebolinha. Selain itu, para petinggi klub harus berunding dengan rival domestik Cruzeiro dalam upaya mempertahankan penyerang pinjaman Gabriel Barbosa setelah musim ini berakhir.

Tiga laga domestik tersisa sebelum kepulangan Rodrygo pada musim dingin

Sebelum mengalihkan perhatian ke pemilihan presiden klub dan perekrutan pemain, Santos harus menjalani tiga pertandingan terakhir mereka di Brasileirao musim ini. Mereka bertandang menghadapi Coritiba pada 18 November, lalu menjamu Gremio lima hari kemudian sebelum menutup kiprah di liga dengan laga tandang melawan Vitoria. Sementara itu, Rodrygo akan kembali ke ibu kota Spanyol untuk menuntaskan tahap akhir pemulihan lututnya menjelang kepulangannya yang telah lama dinantikan pada musim dingin di bawah Mourinho.