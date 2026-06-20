'Santiago Gimenez yang dicoret bisa meninggalkan AC Milan demi petualangan yang menggiurkan'

Tampaknya tidak ada lagi masa depan bagi Santiago Gimenez di AC Milan. Penyerang asal Meksiko ini telah kehilangan kepercayaan dari petinggi klub, dan pelatih baru Rúben Amorim pun menjadi pemicu terakhirnya. Hal ini dilaporkan oleh Calciomercato.

Gimenez sempat lama menderita cedera pergelangan kaki yang parah musim lalu, namun kembali ke lapangan menjelang akhir musim. Ia sama sekali tidak lagi memberikan kesan yang baik di Milan, namun tetap dipanggil untuk Piala Dunia di negaranya sendiri.

Calciomercato melaporkan bahwa manajemen Milan kini sudah merasa cukup. Mereka ingin mengambil arah baru di bawah kepemimpinan Amorim, dan Gimenez tampaknya tidak cocok dengan visi tersebut. Media tersebut menyebut adanya ‘gelombang ketidakpercayaan’.

“Pelatih asal Portugal itu meminta penyerang dengan karakteristik yang berbeda dari pemain asal Meksiko tersebut, dan seluruh organisasi Rossoneri sudah lama sangat skeptis terhadap pemain muda itu,” demikian dilaporkan.

Ada satu klub yang ingin memanfaatkan situasi ini: Orlando City dikabarkan sangat tertarik pada Gimenez. Di MLS, pemain asal Meksiko itu bisa mendapatkan gaji lebih dari 4 juta euro per tahun, hampir dua kali lipat dari yang ia terima saat ini.

Orlando sangat ambisius dan ingin Gimenez membentuk duet penyerang yang mematikan bersama André-Pierre Gignac, yang juga ingin menghidupkan kembali kariernya. Klub asal Amerika Serikat itu dilaporkan bersedia membayar 30 juta euro untuk Gimenez, yang masih terikat kontrak dengan Milan hingga pertengahan 2029.

Apakah Gimenez tertarik untuk pindah ke MLS, masih menjadi pertanyaan. Di Eropa, namanya hanya dikaitkan dengan Lazio dan Tottenham Hotspur, namun keduanya belum ada kepastian. Saat ini, penyerang tersebut sepenuhnya fokus pada Piala Dunia, di mana ia mencatatkan menit pertamanya dalam laga grup kedua melawan Korea Selatan (1-0). Sebagai pemain pengganti, Gimenez bermain selama sepuluh menit di lapangan.