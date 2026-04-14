Santiago Gimenez memberikan saran yang jelas kepada pemain asal Meksiko yang menjadi incaran Feyenoord

Menurut kabar yang beredar, Feyenoord terus memantau perkembangan seputar Armando ‘Hormiga’ González. Penyerang Chivas ini diminati oleh beberapa klub Eropa, termasuk FC Barcelona dan Borussia Dortmund. Mantan pemain Feyenoord, Santiago Gimenez, memberikan saran yang jelas kepada penyerang Chivas tersebut.

Sebelumnya, Récord melaporkan bahwa departemen pemandu bakat klub asal Rotterdam tersebut telah menyelesaikan beberapa laporan pemantauan yang positif.

Menurut surat kabar nasional tersebut, Feyenoord telah ‘menjadi panggung ideal bagi talenta Meksiko’. Gimenez dianggap sebagai contoh terbaik: penyerang tersebut berhasil melakukan transfer impian ke AC Milan melalui Feyenoord.

“Saya telah mengikuti Hormiga dengan baik dan saya senang melihat perkembangannya,” kata Gimenez kepada Récord. “Sungguh indah membuka jalan bagi generasi baru. Masa saya di Feyenoord begitu baik sehingga kini lebih banyak pemain Meksiko yang diperhatikan, dan itu membuat saya bangga.”

Menurut penyerang Meksiko itu, Feyenoord adalah langkah ideal berikutnya bagi González. “Saya pikir di Feyenoord mereka bisa menjadikannya penyerang hebat. Mereka akan memanfaatkannya sepenuhnya dan memaksimalkan potensinya, karena itulah yang dilakukan klub-klub Belanda. Feyenoord adalah langkah sempurna menuju kompetisi besar.”

González sedang dalam performa terbaiknya musim ini: dalam 32 pertandingan resmi, ia mencetak 24 gol. Chivas memperpanjang kontraknya hingga pertengahan 2029 pada akhir 2025 dan menaikkan nilai klausul pelepasan. Harga yang diminta kabarnya berkisar di angka lima belas juta euro.

Klub asal Rotterdam tersebut belum mengajukan tawaran resmi, namun menurut Récord, ‘minat tersebut akan semakin intensif seiring berjalannya musim’. Dennis te Kloese bukanlah sosok asing di bursa transfer Meksiko dan tampaknya akan mendatangkan penyerang Meksiko lainnya ke Rotterdam-Zuid setelah Gimenez dan Stéphano Carrillo.