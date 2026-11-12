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Real Madrid terus memperkuat kekuatan ekonominya, memanfaatkan keberagaman sumber pendapatannya antara stadion Santiago Bernabeu dan pusat latihan di Valdebebas, di samping pemasukan dari sponsor dan penjualan pemain, di tengah rencana finansial yang menargetkan pencapaian angka-angka rekor baru selama musim ini, serta menegaskan posisi klub sebagai salah satu institusi olahraga terkuat secara ekonomi di dunia.

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Berdasarkan angka yang diungkap surat kabar "AS", Real Madrid menargetkan pendapatannya pada musim ini mencapai sekitar 1,4 miliar euro, setelah mencatatkan pendapatan rekor sebesar 1,221 miliar euro pada musim lalu, sebuah angka yang belum pernah terjadi sebelumnya di tingkat institusi olahraga, yang mencerminkan pertumbuhan berkelanjutan pada sumber daya keuangannya.

Ambisi manajemen klub tidak terbatas pada peningkatan pendapatan saja, sebab Real Madrid menargetkan untuk mengakhiri tahun keuangan ini dengan laba bersih sebesar 14,2 juta euro, dengan menyajikan laporan keuangan musim lalu dan anggaran baru, yang mencapai 1,248 miliar euro, kepada para anggota klub untuk dilakukan pemungutan suara dan persetujuan dalam rapat yang dijadwalkan pada Sabtu, 21 November.

Pendapatan dari stadion Santiago Bernabeu menjadi yang terdepan di antara sumber-sumber pertumbuhan yang dinantikan, sebab Real Madrid bertaruh untuk membawa pendapatan komersial yang terkait dengan stadion hingga mencapai 420,1 juta euro, seiring berlanjutnya upaya untuk memanfaatkan seluruh potensi ekonominya, terutama karena proyek renovasi yang dijalaninya telah menelan biaya kas klub sekitar 1,4 miliar euro.

Klub menanti terealisasinya pemanfaatan penuh dari fasilitas-fasilitas baru Bernabeu, dengan perkiraan akan terjadi perkembangan penting selama bulan Januari mendatang, yang memungkinkan tercapainya pendapatan tambahan dari aktivitas komersial dan hiburan serta penyelenggaraan berbagai acara, sekaligus mengubah stadion menjadi sumber penghasilan berkelanjutan yang melampaui pendapatan tradisional yang terkait dengan pertandingan.

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Kontrak-kontrak sponsor juga merupakan unsur penting dalam rencana Real Madrid untuk meningkatkan sumber dayanya, di mana klub memperkirakan kenaikan pendapatan sektor ini sebesar 22%, berkat kesepakatan-kesepakatan baru yang dijalinnya dengan sejumlah perusahaan besar, terutama Adidas dan Emirates.

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Kesepakatan klub juga mencakup kemitraan baru dengan perusahaan-perusahaan seperti Hotels.com dan Uber Eats, di samping perpanjangan kontrak sponsor dengan Orange dan San Miguel, sebuah langkah yang mencerminkan kemampuan merek Real Madrid untuk menarik mitra komersial baru, serta memanfaatkan popularitas globalnya untuk memperluas sumber daya keuangannya.

Dalam konteks lain, akademi Real Madrid di Valdebebas telah menjadi salah satu sumber pendapatan utama klub, setelah berubah menjadi pilar ekonomi dan olahraga yang penting, berkat kemampuannya mengembangkan talenta muda dan memasarkan para pemain yang tidak mendapatkan tempat permanen di tim utama, serta meraih pendapatan finansial besar dari kepindahan mereka.

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Tren ini terlihat melalui kepergian sejumlah pemain yang meniti karier di jajaran akademi, seperti Gonzalo Garcia, Cesar Palacios, Nico Paz, Jacobo Ortega, dan Victor Munoz, di mana transfer-transfer ini berperan mengukuhkan kebijakan baru yang bertumpu pada pemanfaatan ekonomis dari talenta-talenta yang dikembangkan di dalam klub.

Berbagai perkiraan menunjukkan bahwa penjualan pemain akan memberikan Real Madrid sekitar 154,8 juta euro selama tahun keuangan ini, sebuah hasil yang mencerminkan pentingnya pekerjaan yang dilakukan akademi, setelah transfer para lulusannya menjadi bagian mendasar dari perencanaan finansial klub, dan bukan sekadar sarana untuk mengurangi jumlah pemain yang berada di luar perhitungan tim utama.

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Di tingkat investasi komersial, Real Madrid mengumumkan kemitraan dengan platform pemesanan hotel asal Amerika, Hotels.com, dengan tujuan mengembangkan pengalaman eksklusif bagi para pengunjung stadion Santiago Bernabeu, yang membuka peluang untuk memanfaatkan kunjungan wisata ke stadion dan mengubahnya menjadi sumber pendapatan tambahan.

Langkah-langkah ini merupakan bagian dari rencana ekonomi yang luas, sebab anggaran pemasaran Real Madrid untuk musim depan mencapai 534 juta euro, sebuah indikasi akan besarnya investasi yang dialokasikan klub untuk memperkuat mereknya dan memperluas kehadiran komersialnya secara global, sejalan dengan peningkatan pendapatan dari stadion, sponsor, dan transfer pemain.

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Dengan demikian, Real Madrid dalam rencananya untuk mencapai pendapatan sebesar 1,4 miliar euro tidak bergantung pada satu sumber saja, melainkan berupaya membangun sistem keuangan yang terpadu, di mana Bernabeu, akademi, dan kontrak-kontrak sponsor menjadi pilar-pilar utama, dengan menargetkan pencapaian laba bersih sebesar 14,2 juta euro pada akhir tahun keuangan.