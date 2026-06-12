Sanksi skorsing dan denda... Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC) menjatuhkan hukuman berat kepada bintang Al Ahly

Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC) memberikan pukulan telak kepada salah satu bintang Al-Ahli Saudi, dengan menjatuhkan sanksi berat terkait insiden pada final Liga Champions Asia Elite melawan Machida dari Jepang.

Al-Ahli berhasil meraih gelar juara Asia untuk kedua kalinya secara berturut-turut, setelah mengalahkan juara Jepang dengan skor 1-0, berkat gol tunggal yang dicetak oleh Firas Al-Buraikan.

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Pertandingan tersebut menyaksikan Zakaria Hawsawi, bek kiri, diusir pada menit ke-68 babak kedua, setelah memukul salah satu pemain tim Jepang.

Atas insiden tersebut, Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC) menjatuhkan sanksi larangan bermain selama 3 pertandingan pada edisi berikutnya turnamen tersebut, serta denda sebesar 2.000 dolar AS kepada Zakaria Hawsawi.

Keputusan tersebut mengejutkan Zakaria Hawsawi, beberapa hari setelah ia dicoret dari skuad tim nasional Saudi yang akan berpartisipasi di putaran final Piala Dunia 2026.