Nyanyian dari tribun Al-Taawoun yang ditujukan kepada pemain Portugal Ruben Neves tidak berlalu begitu saja. Dalam sikap tegas yang mencerminkan penolakan mutlak terhadap tindakan yang melampaui garis merah, Federasi Sepak Bola Arab Saudi dan Liga Sepak Bola Profesional Arab Saudi menyatakan kecaman keras mereka terhadap apa yang mereka sebut sebagai "praktik yang tidak dapat diterima" yang terjadi dalam pertandingan Al-Taawoun melawan Al-Hilal di Liga Profesional.

Federasi dan Liga menegaskan dalam pernyataan bersama bahwa memanfaatkan tragedi pribadi untuk menghina atau memprovokasi merupakan perilaku yang ditolak dan tidak memiliki tempat dalam sepak bola Arab Saudi, seraya menegaskan bahwa tindakan semacam ini sepenuhnya bertentangan dengan nilai-nilai sepak bola Arab Saudi dan semangat sportivitas yang menjadi dasar kompetisi.

Federasi Arab Saudi menegaskan bahwa komite terkait telah memantau praktik-praktik tersebut sejak awal kejadiannya, dan telah mulai mengambil langkah-langkah prosedural terhadapnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, seraya menyebutkan bahwa keputusan akan diumumkan segera setelah selesai.

Klub Al-Taawoun sebelumnya telah mendahului Federasi Sepak Bola dengan satu langkah, di mana dalam pernyataan resmi mereka menyatakan kecaman dan penolakan mutlak terhadap nyanyian yang menghina, seraya menegaskan bahwa setiap nyanyian atau praktik yang melampaui batas dukungan olahraga merupakan "tindakan individu yang tidak boleh dikaitkan dengan suporter Al-Taawoun", yang mereka sebut sebagai kebanggaan atas kesadaran dan sejarahnya dalam mendukung klub dengan semangat sportif dan bertanggung jawab, sekaligus menegaskan penolakan mereka terhadap segala bentuk penghinaan, apa pun sumbernya atau siapa pun sasarannya.

Langkah Al-Taawoun ini muncul setelah perusahaan klub Al-Hilal mengajukan pengaduan resmi kepada Federasi Arab Saudi terkait dengan apa yang mereka sebut sebagai "nyanyian kolektif yang menghina dan ditolak" yang dilontarkan oleh sekelompok suporter Al-Taawoun terhadap gelandang Portugal Ruben Neves selama pertandingan terakhir antara kedua tim.

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Sementara itu, surat kabar "Asharq Al-Awsat" Arab Saudi mengungkap bahwa Komite Disiplin dan Etika di Federasi Arab Saudi mulai melakukan penyelidikan resmi pada Minggu pagi terkait munculnya nyanyian dan ungkapan yang menghina pemain Al-Hilal dari tribun Al-Taawoun, dan akan mengambil keputusan resminya serta mengumumkan sanksi dalam beberapa hari mendatang.