Klub Al Hilal Arab Saudi menerima surat dari komite disiplin Konfederasi Sepak Bola Asia, yang meminta penjelasan mengenai kejadian yang membuat pemain Crysencio Summerville mendapatkan kartu merah, saat pertandingan melawan Al Gharafa Qatar, dalam laga pekan pertama kompetisi Liga Champions Asia Elite.

Menit ke-32 menyaksikan bentrokan antara Crysencio Summerville, pemain Al Hilal, dan Ismael Bennacer, yang menjalani laga perdananya dengan kostum Al Gharafa.

Krisis bermula ketika Summerville menarik Abdulrahman Al Rashidi, pemain Al Gharafa, dari kostumnya, dan mendorongnya dengan keras hingga jatuh ke tanah di luar lapangan.

Ketika beberapa pemain turun tangan, Bennacer ikut campur, dan menarik kepala pemain Al Hilal itu dengan keras, sehingga meletuslah bentrokan sengit di antara para pemain.

Wasit langsung mengeluarkan kartu merah kepada Summerville, sebelum kembali mengeluarkan kartu serupa kepada Bennacer setelah keadaan mereda.

Surat kabar "Okaz" Arab Saudi, pada hari Selasa ini, mengatakan bahwa dengan dipastikannya absennya Summerville secara resmi dari laga Al Hilal berikutnya dalam turnamen tersebut melawan Al Sadd Qatar; akibat larangan bermain otomatis untuk satu pertandingan, maka kemungkinan hukuman bisa bertambah menjadi dua pertandingan tambahan apabila laporan disiplin akhir dari wasit dan Konfederasi Sepak Bola Asia dikeluarkan.

Summerville memulai karier profesionalnya bersama klub Feyenoord Belanda, lalu melalui klub Leeds United dan West Ham Inggris, sebelum akhirnya bergabung ke barisan Al Hilal.

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