Sanksi Berakhir, Kasus Belum Tuntas: Rubales Kembali dari Skorsing Setelah 3 Tahun

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Luis Rubiales, mantan presiden Federasi Sepakbola Spanyol, bersiap menutup lembaran skorsing yang menjauhkannya dari segala aktivitas terkait sepakbola selama 3 tahun akibat insiden di final Piala Dunia Wanita 2023. Ia akan kembali memenuhi syarat untuk menduduki jabatan di badan-badan sepakbola, meski sejumlah perkara hukum yang berkaitan dengan masa kepemimpinannya di federasi masih berjalan.

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Menurut harian "Marca", skorsing Rubiales berakhir besok, Selasa. Sebelumnya, Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) menjatuhkan sanksi yang melarangnya menjalankan aktivitas sepakbola apa pun, baik di dalam maupun di luar Spanyol, akibat tindakannya saat seremoni penyerahan trofi Piala Dunia Wanita kepada timnas Spanyol di Sydney.

Insiden tersebut memicu kontroversi besar di dunia olahraga setelah Rubiales mencium pemain Jenni Hermoso tanpa persetujuannya dalam perayaan gelar pertama timnas Spanyol sepanjang sejarah di turnamen itu. Selain itu, ia juga melakukan gerakan tidak pantas di tribun kehormatan saat merayakan kemenangan.

Pengadilan Arbitrase Olahraga menjatuhkan dua sanksi kepada mantan presiden federasi Spanyol itu, masing-masing selama 18 bulan, atas kedua insiden tersebut. FIFA kemudian turun tangan dan menskorsnya untuk sementara pada 26 Agustus 2023, sebelum akhirnya menjatuhkan sanksi larangan beraktivitas di sepakbola selama 3 tahun.

Pada Februari 2025, Pengadilan Arbitrase Olahraga menguatkan keputusan skorsing tersebut, sehingga Rubiales tetap jauh dari jabatan dan aktivitas sepakbola hingga sanksinya berakhir . Berakhirnya sanksi itu membuka peluang baginya untuk kembali ke dunia olahraga, asalkan ia memenuhi persyaratan hukum dan administratif yang berlaku.

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Meski sanksi olahraga telah berakhir, kasus terkait ciumannya kepada Hermoso masih membayangi masa depan Rubiales. Pada Juni 2025, Pengadilan Nasional Spanyol menguatkan vonis bersalah atas dakwaan pelecehan seksual dan menjatuhkan denda sebesar 10.800 euro kepadanya.

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Pengadilan juga mewajibkan mantan presiden federasi Spanyol itu membayar 3.000 euro kepada Hermoso sebagai ganti rugi atas kerugian immateriel, sekaligus menguatkan pembebasannya dari dakwaan pemaksaan. Rubiales sendiri memutuskan mengajukan banding atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung dan menuntut agar dirinya dinyatakan tidak bersalah.

Berdasarkan laporan kantor berita Spanyol pada September 2026, Mahkamah Agung diperkirakan akan memeriksa banding tersebut dan mengambil keputusan sebelum akhir tahun ini. Hal itu menjadikan perkara hukum ini salah satu faktor terpenting yang mengiringi setiap langkah yang mungkin diambil Rubiales ke depannya.

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Masalah hukum Rubiales tidak berhenti pada kasus Hermoso. Mantan presiden federasi Spanyol itu masih menjalani penyelidikan dalam kasus Piala Super Spanyol, yang berkaitan dengan kesepakatan pemindahan turnamen tersebut ke Arab Saudi, serta berkas-berkas lain menyangkut kontrak yang dibuat federasi selama masa kepemimpinannya.

Penyelidikan itu juga mencakup kontrak renovasi Stadion La Cartuja. Pengadilan Majadahonda terus memeriksa sejumlah transaksi yang dilakukan pada masa jabatan Rubiales, setelah hakim pada Juni 2026 memutuskan memperpanjang penyelidikan selama enam bulan lagi. Artinya, kasus ini tetap berjalan meski skorsing olahraganya telah berakhir.

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Sejak meninggalkan kursi presiden Federasi Sepakbola Spanyol, Rubiales berupaya menjaga eksistensinya di dunia olahraga lewat penampilan di media dan dengan mengangkat sejumlah isu terkait pengelolaan federasi. Ia juga menerbitkan buku berjudul "Bunuh Rubiales", yang mengisahkan pengalamannya serta peristiwa-peristiwa yang berujung pada kejatuhannya dari jabatan.

Pada November 2025, Rubiales mengungkapkan bahwa dirinya telah berbicara dengan dua federasi Asia mengenai kemungkinan mengemban peran manajerial di masa depan. Namun, ia tidak menyebut identitas kedua federasi itu maupun jenis jabatan yang dibicarakan, sehingga memicu spekulasi mengenai pelabuhan berikutnya setelah sanksinya berakhir.

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Meski begitu, mantan presiden federasi Spanyol itu tampak lebih berhati-hati soal kembali ke jabatan yang ia tinggalkan di tengah badai kritik. Dalam sebuah acara pada September lalu, ia menegaskan tidak berniat kembali mencalonkan diri sebagai presiden federasi, seraya menyebut prioritasnya saat ini adalah keluarga, bisnis pribadi, dan membela diri dalam perkara-perkara hukum yang masih berjalan.

Dengan demikian, mulai 17 November 2026, Rubiales kembali memperoleh haknya untuk menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan sepakbola, termasuk peluang mencalonkan diri untuk jabatan di federasi Spanyol jika memenuhi persyaratan. Namun, berakhirnya sanksi tidak serta-merta berarti ia akan kembali ke panggung sepakbola, terlebih ia belum mengumumkan rencana resmi apa pun untuk comeback, di tengah kasus-kasus yang terus membayanginya sejak meninggalkan jabatannya.