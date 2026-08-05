Ole Book, direktur olahraga Borussia Dortmund, menilai kepergian Felix Nmecha pada bursa transfer saat ini sangat tidak mungkin terjadi. Nmecha saat ini disebut-sebut masuk dalam daftar incaran Newcastle United - namun Book tidak yakin transfer itu akan terwujud. "Saya akan menganggap transfer seperti itu sangat-sangat tidak mungkin. Tentu saja secara teori selalu bisa saja ada angka-angka yang astronomis, tetapi untuk Felix Nmecha saya bisa dengan cukup yakin menutup kemungkinan itu pada musim panas ini," kata Book kepada para jurnalis saat latihan BVB.

Dengan penampilannya pada musim lalu dan juga dalam dua laga pertama Piala Dunia, Nmecha menjadi sosok yang menarik bagi klub-klub top. Real Madrid juga sempat dikaitkan dengannya, tetapi ketertarikan yang disebut-sebut itu tidak menjadi konkret. Saat ini, Newcastle United sedang mencari tambahan kekuatan di lini tengah setelah kepergian Sandro Tonali dan transfer Bruno Guimaraes ke Arsenal yang akan segera terwujud. Dalam situasi itu, Nmecha disebut menjadi kandidat utama yang diinginkan The Magpies.

Menurut laporan, Nmecha memiliki klausul rilis dalam kontraknya, tetapi itu baru berlaku pada musim panas mendatang: saat itu ia disebut bisa meninggalkan klub dengan nilai 80 juta euro. Ketika minat Real kemungkinan masih ada, angka 120 juta euro disebut-sebut sebagai batas minimal Dortmund untuk melepasnya - namun kini Ole Book nyaris secara tegas menutup kemungkinan kepergiannya.

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Felix Nmecha bergabung pada 2023 dengan Dortmund dari VfL Wolfsburg dengan biaya 30 juta euro. Setelah mengalami kesulitan pada awal masa baktinya - juga karena cedera - ia memantapkan diri sebagai pemain kunci di lini tengah bertahan di bawah pelatih Niko Kovac. Di posisi itu pula ia sudah diproyeksikan secara pasti untuk musim depan bersama Jobe Bellingham di BVB. Pada musim lalu, ia mencatatkan lima gol dan tiga assist dalam 42 pertandingan kompetitif bersama Die Schwarzgelben.