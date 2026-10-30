Galatasaray meraih kemenangan meyakinkan di Süper Lig pada Jumat malam dengan mengalahkan Konyaspor 0-4. Namun, penyerang Galatasaray Leroy Sané tampak tidak sepenuhnya senang seusai laga, seperti terlihat dalam rekaman sesaat setelah peluit akhir berbunyi.

Dalam rekaman itu, seorang juru kamera terlihat berjalan perlahan mengelilingi Sané sambil merekam pemain asal Jerman tersebut.

Sané tidak menyukainya. Dengan kesal, ia berseru kepada juru kamera itu: "Minggat sana bawa kameramu!"

Sané mengawali laga melawan Konyaspor sebagai pemain cadangan. Ia masuk setelah satu jam pertandingan berjalan, menggantikan pencetak gol Yunus Akgün.

Penyerang berusia 30 tahun itu bermain untuk Galatasaray sejak musim panas tahun lalu. Sejauh musim ini, ia telah tampil 13 kali, lima di antaranya sebagai starter. Dalam penampilan tersebut, ia belum terlibat dalam satu gol pun.

Galatasaray tetap meraih kemenangan meyakinkan pada Sabtu. Victor Osimhen, Akgün, Aleksey Batrakov, dan Rafael Leão lewat penalti mencetak gol-gol tersebut.

Berkat kemenangan itu, selisih antara pemuncak klasemen Galatasaray dan Amedspor di posisi kedua kini menjadi lima poin. Amedspor masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan. Konyaspor berada tepat di atas zona degradasi, di peringkat ke-15.