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Pelatih timnas Prancis Zinedine Zidane menyampaikan penghormatan penuh haru kepada mendiang penyerang CD Tenerife, Jesus de Miguel, saat mengumumkan daftar pemain timnasnya pada Jumat. Penyerang asal Spanyol berusia 30 tahun itu meninggal secara tragis pada 3 November setelah mengalami cedera dada fatal dalam pertandingan Segunda Division pada awal pekan ini.

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Pelatih Prancis berduka atas kepergian penyerang Spanyol

Dalam konferensi pers pada Jumat menjelang pertandingan UEFA Nations League, Zidane menyempatkan diri mengungkapkan kesedihannya atas meninggalnya penyerang klub divisi kedua Spanyol. De Miguel bertabrakan dengan kiper FC Andorra, Jesus Owono, pada menit-menit akhir pertandingan mereka pada 2 November. Ia mengalami cedera jantung akibat benturan tumpul dan henti jantung. Meski berhasil disadarkan kembali di lapangan dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Universitas Nuestra Senora de Candelaria di Santa Cruz de Tenerife, kondisinya memburuk pada malam harinya.

Tabrakan tragis memicu penghormatan yang mengharukan

Setelah penyerang itu meninggal keesokan paginya, autopsi awal memastikan trauma dada akibat kecelakaan sebagai penyebab kematiannya. Sementara itu, kepolisian dan otoritas peradilan Spanyol membuka penyelidikan rutin atas kematian yang bukan disebabkan faktor alami tersebut, kemungkinan dakwaan pembunuhan tidak disengaja, serta protokol medis di tepi lapangan.

Berbicara kepada wartawan pada Jumat setelah bergabung dengan pelatih Spanyol Luis de la Fuente dan presiden Real Madrid Florentino Perez untuk memberikan penghormatan kepada sang pemain menjelang pemakamannya di Navahermosa, kampung halaman keluarganya, Zidane mengatakan: "Saya sedih atas apa yang terjadi, sangat terpukul. Saya bahkan merinding, karena Anda tidak pernah ingin melihat hal seperti itu terjadi di lapangan sepakbola."

Menyampaikan belasungkawa kepada orang-orang terdekat sang penyerang, pelatih Prancis itu menambahkan: "Yang terpenting, saya merasa sedih untuk keluarganya. Saya berharap tidak pernah lagi melihat hal seperti itu terjadi di lapangan sepakbola sepanjang hidup saya."

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Kapten kembali untuk laga internasional November

Selain memberikan penghormatan kepada De Miguel, mantan gelandang Real Madrid itu mengumumkan skuad Prancis berisi 23 pemain untuk jeda internasional November. Kapten Kylian Mbappe kembali setelah absen akibat cedera untuk memimpin skuad, sementara penyerang Pablo Pagis mendapat panggilan pertamanya ke tim nasional senior setelah tampil mengesankan di level klub.

Zidane akan mengandalkan kaptennya yang telah kembali untuk memimpin skuad dalam dua pertandingan terakhir mereka pada tahun kalender ini, saat Prancis berupaya memastikan lolos ke fase gugur kompetisi.

Pemuncak grup menghadapi dua laga penentu

Prancis saat ini memuncaki Grup A1 UEFA Nations League dengan 10 poin menjelang berkumpulnya skuad pekan depan untuk menjalani dua laga terakhir fase grup. Prancis lebih dulu akan bertandang ke Milan untuk menghadapi Italia, yang berada di posisi kedua, pada 12 November dalam laga penting di papan atas klasemen. Tiga hari kemudian, tim asuhan Zidane akan menutup jadwalnya dengan menjamu Turki di Bordeaux pada 15 November.