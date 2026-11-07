Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
imago-sport-1085586223.jpgIMAGO
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

‘Sangat terpukul’: Zinedine Zidane mengaku berduka atas kematian tragis penyerang Spanyol Jesus de Miguel saat pengumuman skuad Prancis

Ikuti GOAL di Google

Pelatih timnas Prancis Zinedine Zidane menyampaikan penghormatan penuh haru kepada mendiang penyerang CD Tenerife, Jesus de Miguel, saat mengumumkan daftar pemain timnasnya pada Jumat. Penyerang asal Spanyol berusia 30 tahun itu meninggal secara tragis pada 3 November setelah mengalami cedera dada fatal dalam pertandingan Segunda Division pada awal pekan ini.

Iklan

Pelatih Prancis berduka atas kepergian penyerang Spanyol

Dalam konferensi pers pada Jumat menjelang pertandingan UEFA Nations League, Zidane menyempatkan diri mengungkapkan kesedihannya atas meninggalnya penyerang klub divisi kedua Spanyol. De Miguel bertabrakan dengan kiper FC Andorra, Jesus Owono, pada menit-menit akhir pertandingan mereka pada 2 November. Ia mengalami cedera jantung akibat benturan tumpul dan henti jantung. Meski berhasil disadarkan kembali di lapangan dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Universitas Nuestra Senora de Candelaria di Santa Cruz de Tenerife, kondisinya memburuk pada malam harinya.

Tabrakan tragis memicu penghormatan yang mengharukan

Setelah penyerang itu meninggal keesokan paginya, autopsi awal memastikan trauma dada akibat kecelakaan sebagai penyebab kematiannya. Sementara itu, kepolisian dan otoritas peradilan Spanyol membuka penyelidikan rutin atas kematian yang bukan disebabkan faktor alami tersebut, kemungkinan dakwaan pembunuhan tidak disengaja, serta protokol medis di tepi lapangan.

Berbicara kepada wartawan pada Jumat setelah bergabung dengan pelatih Spanyol Luis de la Fuente dan presiden Real Madrid Florentino Perez untuk memberikan penghormatan kepada sang pemain menjelang pemakamannya di Navahermosa, kampung halaman keluarganya, Zidane mengatakan: "Saya sedih atas apa yang terjadi, sangat terpukul. Saya bahkan merinding, karena Anda tidak pernah ingin melihat hal seperti itu terjadi di lapangan sepakbola."

Menyampaikan belasungkawa kepada orang-orang terdekat sang penyerang, pelatih Prancis itu menambahkan: "Yang terpenting, saya merasa sedih untuk keluarganya. Saya berharap tidak pernah lagi melihat hal seperti itu terjadi di lapangan sepakbola sepanjang hidup saya."

Iklan
Iklan

Kapten kembali untuk laga internasional November

Selain memberikan penghormatan kepada De Miguel, mantan gelandang Real Madrid itu mengumumkan skuad Prancis berisi 23 pemain untuk jeda internasional November. Kapten Kylian Mbappe kembali setelah absen akibat cedera untuk memimpin skuad, sementara penyerang Pablo Pagis mendapat panggilan pertamanya ke tim nasional senior setelah tampil mengesankan di level klub.

Pertandingan berikutnya
GRA

GRA

Segunda Division

07 Nov 2026

TEN

TEN

ITA

ITA

UEFA Nations League A

12 Nov 2026

FRA

FRA

Zidane akan mengandalkan kaptennya yang telah kembali untuk memimpin skuad dalam dua pertandingan terakhir mereka pada tahun kalender ini, saat Prancis berupaya memastikan lolos ke fase gugur kompetisi.

Pemuncak grup menghadapi dua laga penentu

Prancis saat ini memuncaki Grup A1 UEFA Nations League dengan 10 poin menjelang berkumpulnya skuad pekan depan untuk menjalani dua laga terakhir fase grup. Prancis lebih dulu akan bertandang ke Milan untuk menghadapi Italia, yang berada di posisi kedua, pada 12 November dalam laga penting di papan atas klasemen. Tiga hari kemudian, tim asuhan Zidane akan menutup jadwalnya dengan menjamu Turki di Bordeaux pada 15 November.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

Lihat Profil Penulis