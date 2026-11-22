Kekecewaan di ruang ganti

Pochettino tidak menyembunyikan emosinya setelah menyaksikan timnya ambruk dalam kekalahan telak 4-0 dari Liverpool yang terus menekan . Hasil itu menempatkan Manchester United dalam posisi rawan di dekat dasar klasemen, dan sang pelatih mengakui suasana di dalam skuad muram. Rancangan taktik yang telah disiapkannya praktis tak lagi berlaku dalam sepuluh menit pertama, membuat timnya kesulitan bertahan menghadapi rival terberat mereka.

Berbicara kepada media selepas peluit akhir, Pochettino menggambarkan suasana yang berat. “Sangat, sangat menyakitkan. Sangat kecewa. Anda tidak pernah membayangkan memulai laga di sini, di Liga Primer, dalam situasi seperti ini. Masalahnya, pertandingan berubah sepenuhnya setelah enam menit. Sekarang kami bisa membicarakan dan menjelaskan semuanya, tetapi kerusakan sudah terjadi. Ini sangat menyakitkan. Para pemain merasakan sakitnya situasi seperti ini. Saya mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus tetap tenang dan apa yang terjadi sama sekali tidak adil,” ujar mantan pelatih Chelsea itu.

Geram atas kartu merah Yoro

Momen paling kontroversial dalam pertandingan terjadi ketika Leny Yoro diusir karena melakukan pelanggaran profesional terhadap Alexander Isak. Pochettino bersikeras bahwa bek asal Prancis itu diperlakukan terlalu keras oleh perangkat pertandingan, seraya menyatakan tidak ada niat buruk dalam tindakannya.

Menurutnya, arah bola seharusnya dipertimbangkan oleh tim VAR sebelum keputusan akhir mengenai kartu merah diambil. Kartu merah itu memaksa United bermain dengan sepuluh pemain selama lebih dari 80 menit pertandingan.

Pochettino membela bek tengah mudanya secara terperinci. “Bola mengarah ke kiper. Saya pikir dalam situasi itu, jika Anda meninjau tayangan VAR, Anda bisa melihat, seperti yang sekarang kami lihat dari rekaman kamera, bahwa dia [Leny Yoro] sama sekali tidak berniat melakukan kontak dengan [Alexander] Isak.”

“Penyerang itu melihat bola mengarah ke kiper, lalu sedikit memperlambat larinya dan terjatuh. Saya tidak bisa mengubah apa yang terjadi, dan bersikap hormat selalu penting. Pada saat yang sama, saya harus membela klub saya dan mengatakan apa yang saya rasakan. Menurut saya, siapa pun yang bermain sepakbola bisa melihat bahwa tindakan itu jelas bukan pelanggaran yang layak diganjar kartu merah.”

Menuntut konsentrasi lebih baik

Meski lantang mengkritik keputusan wasit, sang pelatih juga menyoroti penampilan dan pengambilan keputusan para pemainnya. Ia menyinggung peluang penalti yang gagal dimanfaatkan pada awal pertandingan, yang melibatkan Jeremy Jacquet dan Bryan Mbeumo dan bisa mengubah jalannya laga sepenuhnya.

Sang pelatih menutup pernyataannya dengan menyerukan introspeksi di dalam skuad agar keruntuhan serupa tidak terulang. “Kami juga harus meningkatkan konsentrasi, mengambil keputusan yang lebih baik di lapangan, dan tampil jauh lebih baik.”

“Kami harus mengkritisi diri sendiri, tetapi pada saat yang sama kami juga perlu mengemukakan beberapa hal yang terjadi selama pertandingan dan membuat kami tidak senang. Kami tidak akan menyangkal tanggung jawab kami. Kami harus berkembang dan menangani situasi dengan lebih baik,” tambah Pochettino menjelang serangkaian pertandingan berat.