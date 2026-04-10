Sangat rahasia... Bagaimana Barcelona menegosiasikan Alvarez tanpa diketahui Atlético?

Penyerang Atlético Madrid, Julián Álvarez, tidak menutup kemungkinan apa pun, dan masa depannya masih belum jelas, namun di Barcelona keputusan telah diambil, dan pemain asal Argentina itu tetap menjadi prioritas utama mereka dalam merekrut penyerang musim panas ini.

Menurut surat kabar (SPORT) dari Catalunya, gol Alvarez dari tendangan bebas ke gawang Barcelona, selama pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions, hanyalah penegasan atas bakatnya yang disadari dengan baik oleh Barça; gol ini tidak mengejutkan siapa pun di klub, karena mereka telah mengikuti perkembangannya dengan cermat selama bertahun-tahun.

Sejak awal musim, komunikasi terus berlangsung antara agen pemain dan manajemen olahraga Barcelona, meskipun selalu dilakukan secara rahasia, di mana baik agen maupun direktur olahraga, Deco, berusaha menghindari penampilan media apa pun yang dapat menimbulkan gejolak di dalam skuad Atletico Madrid.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa semua pembicaraan dilakukan melalui telepon, karena kerahasiaan merupakan hal yang sangat penting.

Meskipun Barcelona dan Atlético memiliki jadwal pertandingan yang padat musim ini, tidak ada pertemuan tatap muka yang diadakan. Ada kabar tentang pertemuan di Arab Saudi, tetapi hal itu segera dibantah.