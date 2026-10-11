Bryan Mbeumo membawa Manchester United unggul 1-0 atas Tottenham Hotspur pada Sabtu sore lewat gol pada menit ke-73, lalu Rodrigo Bentancur dari Tottenham menerima kartu merah pada menit ke-78 karena menanduk Luke Shaw. Semua tanda mengarah pada kemenangan yang akan melepaskan United dari tekanan, sebelum Dominic Solanke mencetak gol penyeimbang untuk Tottenham pada menit ke-90+2.

Suporter United mencemooh para pemain mereka sendiri saat menuju jeda babak pertama maupun setelah peluit akhir. "Ketika segala sesuatunya tidak sepenuhnya berjalan sesuai rencana, terkadang saya bisa memahami reaksi itu," kata pelatih United, Michael Carrick. "Tentu saja itu menyakitkan, bahkan sangat menyakitkan. Itu bukan pengalaman yang menyenangkan, tetapi terkadang kita memang harus melaluinya."

Setelah enam pertandingan, Setan Merah berada di peringkat ke-12 klasemen Liga Primer dengan hanya enam poin. Ini merupakan awal musim terburuk mereka dalam tepat 40 tahun.

Apa selanjutnya bagi Manchester United?

Di semua kompetisi, United gagal menang dalam empat pertandingan terakhir secara beruntun. Dalam periode itu, mereka tersingkir dari Piala Liga setelah menghadapi Brighton & Hove Albion. Dari delapan pertandingan resmi sejauh ini, mereka hanya meraih dua kemenangan: di Liga Primer melawan tim promosi Ipswich Town dan di Liga Champions melawan tim yang tidak diunggulkan asal Azerbaijan, FK Sabah. Yang juga patut dicatat, Setan Merah gagal menang dalam tiga pertandingan terakhir yang mereka akhiri dengan keunggulan jumlah pemain.

Pertandingan berikutnya ATM Champions League 15.00 MUN

Pada Selasa, United akan menghadapi tantangan yang mungkin paling sulit sejauh musim ini, yakni bertandang ke markas Atletico Madrid di Liga Champions. Meski perdebatan awal mengenai kemungkinan pergantian pelatih sudah muncul di Inggris, Carrick disebut masih mendapat kepercayaan dari pimpinan klub.

Pelatih berusia 45 tahun itu awalnya mengambil alih jabatan pelatih untuk sementara dari Ruben Amorim, yang dipecat pada pertengahan Januari. Berkat paruh kedua musim yang kuat, ia membawa United finis di peringkat ketiga dan dengan meyakinkan lolos ke Liga Champions. Pada Mei, ia kemudian menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala hingga 2028.