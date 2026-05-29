'Sangat masuk akal jika Koeman membawa Wout Weghorst ke Piala Dunia'

Fakta bahwa Wout Weghorst akan berangkat ke Piala Dunia bersama tim nasional Belanda cukup mengejutkan banyak orang. Pada Jumat lalu, dalam rubrik Kick-Off di De Telegraaf, Mike Verweij menyampaikan pendapatnya yang sangat jelas mengenai striker Ajax dan Oranje yang sedang ramai dibicarakan itu.

''Jika Anda melihat betapa banyak kebencian yang ditujukan kepada Wout Weghorst...'', demikian Verweij yang terkejut membuka pembicaraannya. ''Anda tidak perlu menjadi ahli roket untuk melihat bahwa Wout Weghorst tidak menjalani musim terbaik dalam kariernya.''

''Tapi menurut saya, sangat masuk akal bahwa Ronald Koeman tetap membawanya,'' kata pengamat Oranje ini memahami pilihan pelatih timnas untuk striker Ajax tersebut. ''Karena dia adalah tipe striker yang sebenarnya tidak kita miliki, dengan tinggi 1,97 meter. Jika Anda ingin memasukkannya di fase akhir pertandingan.''

Rekan Valentijn Driessen jauh lebih kritis terhadap Weghorst. ''Dia tidak bisa menyundul. Dalam serangan, dia sama sekali tidak bisa menyundul dengan baik. Tapi dia bisa menciptakan kegaduhan.''

''Dia memang mencetak gol dengan kepala. Saya pernah melihatnya mencetak gol fantastis dari umpan silang Anton Gaaei,'' Verweij langsung mengingatkan. ''Saya baru saja mengeceknya. Memphis Depay terlibat dalam satu gol setiap 80 menit di timnas Belanda. Dan dia telah mencetak jauh lebih banyak gol dan memberikan assist. Jadi sebenarnya tidak sepenuhnya bisa dibandingkan.''

“Tapi Weghorst terlibat dalam gol timnas Belanda setiap 100 menit. Empat belas gol dalam 51 laga internasional. Sebagian besar sebagai pemain pengganti. Dan tiga assist,” Verweij terkesan dengan statistik yang bisa ditunjukkan oleh striker bertubuh jangkung itu.

''Dan dia tipe pemain yang dengan mudah duduk di bangku cadangan. Dan keesokan harinya, saat para pemain cadangan harus berlatih, dia berlari sekuat tenaga di lapangan latihan. Menurut saya, ini benar-benar pilihan yang normal dan logis,'' ulang penggemar Oranje itu sekali lagi. "Memang benar dia belum dalam performa terbaiknya. Tapi mungkin itu tidak perlu jika kamu menjalani seluruh persiapan turnamen."