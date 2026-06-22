Bayern Munich sedang dilanda kebingungan dan kekhawatiran terkait masa depan bintang Prancisnya, Michael Oliasi, setelah sang pemain menolak permintaan tidak resmi untuk memperpanjang kontraknya yang berlaku hingga 2029, serta menghapus foto-foto jersey klub Bavaria tersebut dari akun media sosialnya. Sementara itu, Real Madrid terus memantau situasi ini, meskipun secara resmi membantah tertarik pada sang pemain.

Menurut majalah Jerman ternama “Kicker”, yang mengutip sumber-sumber di dalam klub, Bayern kesulitan menangani Olesi yang digambarkan sebagai “sulit dipahami dan sangat licik”, terutama setelah ia pada awal tahun ini secara prinsip menolak permintaan perpanjangan kontrak, tanpa mengumumkan keputusan akhirnya hingga saat ini, yang menimbulkan kekhawatiran di dalam "Allianz Arena".

Klub Bavaria tersebut berusaha keras untuk memperpanjang kontrak sang pemain sesegera mungkin, menyadari bahwa ia layak mendapatkan gaji yang sesuai dengan statusnya, terutama setelah perpanjangan kontrak Jamal Musiala dengan gaji yang diperkirakan mencapai 25 juta euro per tahun; namun, sikap tertutup dan misterius Oliasi di luar lapangan memperumit negosiasi.

Di sisi lain, Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi akhir pekan lalu, di mana mereka membantah adanya komunikasi langsung maupun tidak langsung dengan sang pemain atau perwakilannya, sekaligus menegaskan “hubungan institusional yang sangat baik” yang terjalin dengan Bayern München, serta menyatakan penyesalannya atas “beredarnya spekulasi yang tidak berdasar”.

Namun, surat kabar Spanyol “Mundo Deportivo” mengungkap bahwa pernyataan tersebut semata-mata bertujuan melindungi klub Kerajaan dari kemungkinan gugatan hukum dari Bayern, sambil menegaskan bahwa Florentino Pérez, presiden Real Madrid, “jatuh cinta pada Oulissi”, dan bahwa pemain Prancis itu adalah bintang yang dijanjikan akan direkrutnya selama pemilihan presiden klub terakhir.

Surat kabar “Bild” dari Jerman menjelaskan bahwa Bayern telah menyatakan tidak berniat menjual pemain tersebut bahkan dengan tawaran sebesar 200 juta euro, namun akan mempertimbangkan kepergiannya jika ada tawaran yang melebihi 220 juta euro, dengan tujuan memecahkan rekor transfer Neymar Jr. ke Paris Saint-Germain senilai 222 juta euro pada tahun 2017.

Olisse, yang bergabung dengan Bayern dua tahun lalu dari Crystal Palace, kembali membuktikan bakatnya dalam pertandingan Prancis melawan Senegal (3-1) di Piala Dunia, di mana ia menciptakan gol untuk Kylian Mbappé, sebuah kolaborasi yang banyak orang berharap dapat melihatnya di level klub, terutama di Real Madrid.

Perlu dicatat bahwa pihak Oulisi telah mengeluarkan pernyataan serupa dengan Bayern Munich, menurut jaringan “Sky” Jerman, yang membantah adanya kontak dengan Real Madrid, Namun, perilakunya yang misterius dan penghapusan foto-foto klub Bavaria dari akun pribadinya tetap membuka peluang bagi spekulasi, serta menempatkan Bayern di hadapan tantangan besar yang membutuhkan “saraf baja dan kekuatan finansial” untuk mempertahankan pemain Prancis terbaik saat ini.