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Serikat pemain FIFPRO kembali melontarkan kritik keras kepada petinggi Bayern Munich atas perlakuan mereka terhadap Jamal Musiala. CEO Jan-Christian Dreesen tak habis pikir.

Membahas kondisi kesehatan pemain tim nasional itu "secara terbuka dan mempertanyakan gajinya saat ia sedang menjalani pemulihan menunjukkan kurangnya rasa kemanusiaan dan kepekaan yang mendalam," kata presiden FIFPRO Sergio Marchi dalam sebuah pernyataan pada Senin, menurut "Absolut Bayern".

Musiala berhak mendapatkan "dukungan dari klubnya dan kepastian bahwa kontraknya akan dipenuhi," lanjut Marchi, yang mengecam pernyataan para petinggi Bayern "dengan sekeras-kerasnya".

Marchi juga membela pemain berusia 23 tahun itu terkait kemungkinan pemotongan gaji: "Saya menyatakan solidaritas penuh kepada Jamal. Bayern harus mendukungnya sepanjang masa pemulihan dan memenuhi kontrak yang telah ditandatangani tanpa syarat."

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Marchi merujuk pada contoh dari Amerika Selatan: "Di Argentina, perjanjian kerja bersama bagi pesepakbola profesional melindungi gaji yang telah disepakati hingga pemain mendapat izin medis untuk kembali bermain jika cedera atau penyakit di luar kendalinya membuatnya tidak dapat bermain, bahkan jika kontraknya sudah berakhir."

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Karena itu, menurutnya, sangat disayangkan "mendengar petinggi klub sebesar Bayern mempertanyakan apakah mereka akan memenuhi kontrak yang masih berlaku. Ini sebuah kemunduran bagi sepakbola."

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Mengapa Bayern Munich terkejut dengan sikap FIFPRO

CEO Jan-Christian Dreesen tak habis pikir dengan kritik tajam FIFPRO. "Kasus ini tentu menjadi perhatian para suporter karena setiap pemain kami adalah bagian dari kami. Dan ya, itu benar! Jamal adalah bagian dari kami! Justru karena itulah kami merawatnya. Jadi, sudah jelas akan ada tanggapan," katanya dalam wawancara dengan tz/Münchner Merkur dan Bild: "Namun, sejujurnya saya hanya merasa heran dengan reaksi FIFPro. Serikat pemain ini sebenarnya bahkan tidak memiliki perwakilan di Jerman...."

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Direktur olahraga Max Eberl dan pelatih Vincent Kompany "yakin terhadap Jamal. Mereka yakin ia bisa kembali ke performanya seperti dulu, dan itulah yang kami semua harapkan," lanjut Dreesen: "Dan tentu saja, ini juga menyangkut dirinya sebagai manusia. Kami semua ingin melihatnya kembali seperti dulu di lapangan!"

Musiala, yang menderita gangguan fungsi neurologis disertai episode absans, menjadi pusat perdebatan sengit di klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu. Mantan CEO Karl-Heinz Rummenigge membuat perdebatan memanas seusai pertandingan melawan Köln (1-1) ketika ia secara terbuka mempertanyakan kemampuan Musiala dan berbicara tentang kemungkinan penyesuaian kontraknya.

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"Dalam dua hari terakhir, sulit untuk tidak mendengar bahwa persoalan ini kembali menjadi sorotan. Meski begitu, saya tetap pada pendirian saya: Kami berkewajiban memberi Jamal waktu untuk pulih dan kembali ke performanya seperti dulu," kata Dreesen mengenai perdebatan tersebut: "Pada saat yang sama, kami juga bertanggung jawab kepada klub. Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge pun mengatakan hal yang sama, meski dengan penekanan berbeda. Dan menurut saya, hal itu boleh disampaikan."

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Apakah ada kesepakatan rahasia antara Musiala dan Bayern Munich?

Menurut Süddeutscher Zeitung, pada musim panas perwakilan Musiala dan klub telah mencapai kesepakatan lisan . Mereka disebut sepakat untuk menyesuaikan kontrak Musiala jika sang pemain tidak mampu kembali menunjukkan performanya seperti dulu.

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"Saya tidak hadir dalam pertemuan yang dimaksud," tambah Dreesen mengenai laporan SZ: "Jadi, saya tidak bisa memberikan keterangan tentang itu. Namun, jika pertemuan itu berlangsung sebelum acara diskusi BR, tempat Uli pertama kali membicarakan persoalan ini, tentu hal itu sudah ada dalam benaknya ketika ia menyampaikan pernyataannya."

Dalam penampilannya di Bayerischer Rundfunk dua pekan lalu, Hoeneß untuk pertama kalinya mempersoalkan kesenjangan antara gaji Musiala dan kemampuannya saat ini serta menyebutnya sebuah "dilema". Ia juga menimbulkan keraguan apakah Musiala bisa kembali ke performa terbaiknya: "Ia mengidap penyakit yang tidak mudah disembuhkan, tetapi cukup bisa dikendalikan dengan obat-obatan," kata presiden kehormatan klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu dalam acara "Sonntags-Stammtisch", sebelum melontarkan pemikiran yang mengundang perhatian: "Namun, apakah ia akan pernah kembali memiliki kemampuan seperti dulu …".