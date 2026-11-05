“Sangat jauh dari standar kami!” Mikel Arteta beri peringatan keras meski menang di Liga Champions

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Manajer Arsenal, Mikel Arteta, mengakui timnya tampil "sangat jauh di bawah standar kami" dalam kemenangan 2-1 atas Slavia Prague. Meski meraih tiga poin di Liga Champions, Arteta bertanggung jawab penuh atas penurunan performa yang mengkhawatirkan pada babak kedua.

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Arteta frustrasi melihat kontras tajam dalam penampilan Arsenal

Manajer Arsenal Mikel Arteta memberikan penilaian terus terang setelah timnya menang 2-1 atas Slavia Prague di Liga Champions. Meski puas dengan penampilan pada babak pertama, pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas hilangnya kendali Arsenal selepas jeda.

“Dua babak yang sangat berbeda. Pada babak pertama, kami bermain di level yang sangat tinggi dalam hal intensitas, tempo, kualitas, dan kejelasan tentang apa yang harus kami lakukan... Kami sangat efektif. Kami seharusnya mencetak tiga, empat, atau lima gol,” kata Arteta.

“Sejak awal babak kedua, kami tampil sangat jauh dari standar kami, dari hal-hal mendasar, konsep permainan, dan semua hal yang sudah kami bahas untuk dihindari,” tambahnya.

Arteta bertanggung jawab penuh atas penurunan performa pada babak kedua

Slavia melepaskan 17 tembakan pada babak kedua, menyamai jumlah tembakan terbanyak yang pernah dihadapi Arsenal asuhan Arteta dalam satu pertandingan Liga Champions. Hal itu membuat Arteta menyoroti langsung kemunduran taktis timnya. “Ini pelajaran besar, dan kami akan belajar dari babak kedua,” jelas Arteta.

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“Ada banyak faktor, tetapi saya tidak suka menjadikannya alasan... Saya bertanggung jawab penuh atas penurunan performa pada babak kedua.”

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Mengenai pergantian Ezri Konsa lebih awal, Arteta mengatakan: “Dia sudah banyak bermain, menjalani begitu banyak pertandingan dalam beberapa pekan terakhir, dan dia mengalami beberapa masalah. Karena itu, kami memutuskan untuk menariknya keluar.”

Arteta soroti ketergantungan pada Raya dan kontribusi Gyokeres

Arteta memuji kiper David Raya atas sejumlah penyelamatan penting menjelang akhir pertandingan, seraya mengakui bahwa sang penjaga gawang harus bekerja terlalu keras. “Dia kembali harus menunjukkan kualitasnya, jauh lebih sering daripada yang kami perkirakan... tetapi kami khawatir dengan apa yang terjadi sebelumnya,” ujar Arteta.

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Di sisi lain, Arteta memuji kontribusi satu gol dan satu assist Viktor Gyokeres: “Dia bermain sangat baik... Dia melakukannya dengan sangat baik, bukan hanya karena assist dan golnya, tetapi juga karena dia benar-benar terhubung dengan tim.”

“Ini kabar yang sangat baik baginya, karena dia benar-benar membutuhkan penampilan seperti itu,” tambah Arteta.

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Fokus beralih ke kompetisi domestik setelah peringatan di Eropa

Terlepas dari kekhawatiran atas penampilan tim, Arsenal pulang dari ibu kota Ceko dengan 10 poin dari empat pertandingan dan menempati posisi ketiga di klasemen Liga Champions.

Arteta akan menjadikan penampilan pada babak kedua sebagai pelajaran penting saat kompetisi domestik kembali bergulir.

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Arsenal menjamu Hull City di Liga Primer pada Sabtu dengan target meraih kemenangan kelima beruntun di liga sebelum jeda internasional.