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Jude Bellingham mencapai tonggak istimewa bersama Real Madrid dengan mencetak golnya yang ke-50 untuk klub itu dalam kemenangan mudah 3-0 atas Racing Santander. Pemain timnas Inggris tersebut mengungkapkan kegembiraannya atas pencapaian itu sembari menekankan pentingnya berbagi tanggung jawab dalam menyerang dengan rekan-rekan setimnya yang bertabur bintang.

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Bellingham capai 50 gol

Bellingham mencapai tonggak bersejarah dalam kariernya di Madrid dengan mencetak gol ke-50 untuk klub. Gelandang Inggris itu mencetak gol kedua dalam kemenangan meyakinkan 3-0 atas Racing Santander.

Gol bersejarah itu semakin mengukuhkan status Bellingham sebagai sosok penting dalam skuad bertabur bintang asuhan Jos Mourinho. Gol tersebut juga menutup pekan yang gemilang bagi klub setelah kemenangan besar di markas rival sengit mereka, Barcelona, di Camp Nou.

Mimpi istimewa yang terwujud

Mencapai 50 gol menjadi momen yang sangat emosional bagi gelandang berbakat itu. Ia langsung mengakui arti penting pencapaian tersebut, baik secara pribadi maupun bagi tim.

“Mencapai 50 gol bersama Real Madrid sangat istimewa,” jelas Bellingham melalui situs resmi klub. “Bukan hanya bagi saya dan impian saya, tetapi juga bagi tim.”

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Berbagi tanggung jawab mencetak gol

Meski merayakan pencapaian pribadinya, Bellingham menekankan kekuatan kolektif lini depan Real Madrid. Ia menyebut timnya memiliki sejumlah pemain yang mampu menjadi penentu kemenangan saat dibutuhkan.

Pertandingan berikutnya AEK Champions League 12.45 RMA

“Sangat penting bagi semua pemain untuk mencetak gol dan membuat perbedaan dalam pertandingan,” tambahnya. “Terkadang Kylian Mbappé, Vini Jr, Arda Guler, atau saya yang melakukannya, tetapi yang penting adalah semua orang membantu tim. Itulah yang paling penting.”

Menjaga momentum kemenangan

Madrid kini akan berusaha melanjutkan performa impresif ini di tengah jadwal yang padat. Real Madrid selanjutnya akan bertandang untuk menghadapi AEK dalam laga Liga Champions pada Rabu. Setelah itu, mereka akan menghadapi Valencia di Liga pada Sabtu.