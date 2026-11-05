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FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

“Sangat berat!”: Pelatih Real Madrid Jose Mourinho meluapkan frustrasi atas jadwal yang “menuntut” meski menang di Liga Champions

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Jose Mourinho secara terbuka mengeluhkan padatnya jadwal pertandingan timnya setelah meraih kemenangan tipis atas AEK Athens di Liga Champions. Pelatih asal Portugal itu mengungkapkan bahwa ia kembali harus melakukan perubahan besar-besaran menjelang laga penting di kompetisi domestik akhir pekan ini.

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Mourinho atur beban pertandingan yang padat

Mourinho secara terbuka mengungkapkan frustrasinya terhadap jadwal pertandingan yang padat dan menuntut setelah laga dramatis di kompetisi Eropa. Madrid berhasil meraih kemenangan 3-2 atas AEK Athens di OPAP Arena pada matchday keempat Liga Champions.

Hasil itu menjaga ambisi mereka di kompetisi Eropa tetap berada di jalur yang tepat, tetapi dampak fisik pada skuad mulai menjadi perhatian besar. Sang pelatih terpaksa melakukan perubahan besar pada susunan pemain utama untuk menghadapi rangkaian pertandingan yang terus berlanjut di berbagai kompetisi. Secara khusus, ia melakukan lima perubahan dari laga domestik sebelumnya untuk menghadapi pertandingan Eropa yang sulit di Athena.

Perubahan besar tak terhindarkan

Kalender sepakbola yang padat sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda akan melonggar seiring musim berjalan menuju bulan-bulan musim dingin yang sibuk. Situasi ini memaksa staf pelatih terus merotasi skuad untuk menghindari cedera serius dan kelelahan yang meluas.

Mourinho mengakui rotasi lebih lanjut sama sekali tak terhindarkan saat mereka bersiap menghadapi pertandingan penting lainnya pada akhir pekan. Menjaga kondisi fisik pemain tetap prima menjadi prioritas utama staf medis dan pelatih.

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“Kami mengganti lima pemain dari Minggu hingga hari ini,” jelas Mourinho dalam konferensi pers seusai pertandingan. “Dari hari ini hingga Sabtu, kami akan mengganti empat atau lima pemain.”

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Perjalanan menguras fisik

Keharusan merotasi skuad berarti sejumlah nama besar akan bergantian masuk dan keluar dari susunan pemain utama. Mourinho secara khusus menyebut Dean Huijsen, Ibrahima Konate, Aurelien Tchouameni, dan Arda Guler sebagai pemain yang terdampak oleh singkatnya waktu persiapan tersebut.

Tantangan perjalanan lintas benua untuk pertandingan Eropa semakin menambah beban fisik para pemain. Sekembalinya dari Athena, skuad hanya memiliki waktu persiapan yang sangat singkat sebelum pertandingan berikutnya.

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“Sangat sulit melakukannya dengan hanya dua hari, ditambah pertandingan tandang,” tambah Mourinho, menyoroti beratnya situasi tersebut. “Namun, begitulah keadaannya.”

Laga tandang penting di kompetisi domestik menanti

Skuad Mourinho kini harus segera memulihkan diri dan mengalihkan seluruh fokus kembali ke urusan penting di kompetisi domestik. Mereka akan menghadapi laga tandang yang sulit di Mestalla melawan Valencia pada Sabtu ini.

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Meraih tiga poin di kandang lawan akan sangat penting bagi ambisi mereka di papan atas klasemen. Real Madrid saat ini berada di posisi ketiga klasemen La Liga setelah mengumpulkan 27 poin dari 11 pertandingan pertama mereka musim ini.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo