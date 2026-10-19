Pekan ketujuh Liga Joy Elite U-21 menyaksikan kilauan sejumlah talenta muda yang berhasil meninggalkan jejak bersama klub mereka, baik melalui pencetakan gol maupun kontribusi dalam meraih kemenangan.

Loai Al-Obaidi, penyerang Al-Hilal, menguasai panggung setelah mencetak dua gol yang membawa timnya menang atas Al-Feiha dengan skor telak 3-0, sementara Battal Al-Harthi dan Ziyad Al-Shammari tampil menonjol dengan masing-masing mencetak dua gol, di samping Abdulaziz Al-Shammari dari Al-Ittihad dan Turki Al-Ghumail dari Al-Hilal, yang masuk dalam daftar lima nama paling layak diikuti.

Loai Al-Obaidi: Bintang Pekan dan Dua Gol untuk Al-Hilal

Loai Al-Obaidi layak berada di puncak sorotan pada pekan ketujuh, setelah mencetak dua gol dalam kemenangan Al-Hilal atas Al-Feiha dengan skor 3-0, menegaskan kemampuannya untuk membuat perbedaan di sepertiga akhir area serang.

Dua golnya tercipta pada menit ke-31 dan ke-42, setelah ia menunjukkan insting mencetak gol yang istimewa dan kemampuan memanfaatkan peluang, sehingga memberi timnya keunggulan jelas sebelum babak pertama berakhir.

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Al-Obaidi tidak hanya mencetak gol, tetapi juga berkontribusi memberi Al-Hilal awal yang kuat menuju raihan tiga poin, di saat ia terus menancapkan namanya di antara talenta ofensif paling menonjol dalam kompetisi.

Battal Al-Harthi: Dua Gol yang Memberi Al-Riyadh Dorongan Ofensif

Battal Al-Harthi menancapkan namanya di antara bintang-bintang pekan ini, setelah mencetak dua gol untuk tim Al-Riyadh dalam laga melawan Al-Faisaly yang berakhir imbang 2-2.

Pemain ini berhasil memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia di depannya, hingga membawa timnya mencetak dua gol dalam pertandingan yang menyaksikan persaingan terbuka antara kedua belah pihak.

Meskipun Al-Riyadh tidak keluar dengan tiga poin, produktivitas gol Al-Harthi menjadi salah satu ciri paling menonjol dari laga tersebut, setelah ia membuktikan kemampuannya menembus gawang dan berkontribusi secara langsung terhadap hasil akhir.

Ziyad Al-Shammari: Kilauan Gol di Malam Hasil Imbang yang Seru

Di sisi lain, Ziyad Al-Shammari mencuri perhatian bersama Al-Tadamun, setelah mencetak dua gol dalam hasil imbang seru melawan Al-Ahli dengan skor 3-3, dalam salah satu pertandingan paling kaya gol pada pekan ini.

Kilauan Al-Shammari memberi timnya kehadiran ofensif yang mencolok di hadapan lawan yang kuat, sekaligus menegaskan kemampuannya memanfaatkan peluang dalam laga-laga yang menuntut efektivitas tinggi di depan gawang.

Meskipun laga berakhir tanpa pemenang, dua golnya menjadikan pemain ini sebagai salah satu nama individu paling menonjol pada pekan ketujuh.

Abdulaziz Al-Shammari: Talenta Al-Ittihad yang Layak Diikuti

Abdulaziz Al-Shammari merupakan salah satu nama menjanjikan di barisan Al-Ittihad U-21, setelah menarik perhatian dengan kemampuan ofensif dan potensinya yang memberinya fleksibilitas bergerak di luar posisi penyerang tradisional.

Al-Shammari menonjol dengan kemampuannya bergerak ke sisi lapangan dan ikut membangun serangan, di samping naluri ofensif yang dimilikinya untuk mengancam gawang lawan.

Kehadirannya dalam daftar bintang paling menonjol pada pekan ini datang di tengah kemenangan Al-Ittihad atas Al-Taawoun dengan skor 2-1, serta keberlanjutan kehadirannya di antara talenta yang perkembangannya dinantikan oleh para pendukung tim sepanjang musim.

Turki Al-Ghumail: Jejak Baru Bersama Al-Hilal

Turki Al-Ghumail melengkapi daftar lima bintang, setelah mencetak gol ketiga Al-Hilal ke gawang Al-Feiha pada menit ke-69, menutup kemenangan timnya dengan skor telak 3-0.

Gol Al-Ghumail menegaskan pentingnya perannya dalam sistem serangan tim, terutama dengan kemampuannya memanfaatkan ruang dan berkontribusi menyelesaikan serangan.

Kilauannya di samping Al-Obaidi juga memberi Al-Hilal lebih dari satu sumber bahaya sepanjang pertandingan, hingga tim keluar dengan kemenangan yang memadukan keunggulan ofensif dan nirbobol.

Di antara dua gol Al-Obaidi, Al-Harthi, dan Al-Shammari, serta jejak Abdulaziz Al-Shammari dan Turki Al-Ghumail, pekan ketujuh menghadirkan bukti baru atas keberagaman talenta di Liga Joy Elite.

Seiring berlanjutnya persaingan antarklub, kemampuan para pemain ini untuk mengulang level penampilan dan mengembangkan performa mereka tetap menjadi faktor penting dalam memantau perkembangan mereka, sekaligus peluang baru untuk membuktikan kelayakan mereka naik ke level yang lebih tinggi dalam sepak bola Saudi.