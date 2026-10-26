Musa Adam, penyerang Al Ahli, tampil menonjol sebagai salah satu talenta muda terbaik di Liga Joy Elite U-21, setelah menampilkan performa ofensif yang mencolok sepanjang bulan Oktober, hingga menjadi salah satu nama paling menyita perhatian berkat gol-gol krusialnya dan kemampuannya menentukan hasil dalam laga-laga penting.

Kegemilangan Musa Adam didukung oleh catatan gol yang istimewa, karena ia telah mencapai 8 gol di musim ini setelah mencetak brace terbaru ke gawang Damac, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Al Ahli 3-1 pada ajang pekan kedelapan, sehingga memperkuat kehadirannya dalam perburuan top skor turnamen dan menegaskan nilainya di lini depan tim.

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Brace ke gawang Damac bukanlah jejak pertama penyerang muda itu sepanjang bulan ini, karena sebelumnya ia telah mencetak dua gol dalam kemenangan Al Ahli atas Al Wahda dengan skor 2-1 pada pekan keenam, setelah menggetarkan jala pada menit keenam dan ke-44, untuk memberikan timnya tiga poin berharga sekaligus menegaskan kemampuannya tampil di momen-momen krusial.

Angka-angka mengungkap bahwa Musa Adam mencetak 4 gol dalam dua pertandingan melawan Al Wahda dan Damac pada pekan keenam dan kedelapan, dengan rata-rata dua gol per pertandingan, yang mencerminkan efektivitas yang ia tunjukkan di depan gawang, terutama dalam duel-duel saat Al Ahli membutuhkan solusi ofensif untuk menentukan hasil.

Kegemilangannya juga datang di saat Al Ahli terus mengejar Al Ittihad di puncak Liga Joy Elite, setelah menambah pundi-pundi poinnya menjadi 18 poin usai kemenangan atas Damac, sehingga tetap berada di peringkat kedua, sementara gol-gol yang dicetak Musa Adam memberikan tim dorongan penting dalam perburuan persaingan pada pekan-pekan mendatang.

Dengan torehan ini, Musa Adam menempatkan dirinya sebagai salah satu kandidat terkuat untuk gelar pemain terbaik bulan Oktober, berbekal koleksinya yang mencapai 8 gol dan kontribusi langsungnya pada kemenangan-kemenangan Al Ahli, untuk menegaskan bahwa bakatnya tidak sebatas mencetak gol, melainkan juga mencakup penyediaan solusi ofensif dalam pertandingan-pertandingan yang menentukan dalam perjalanan tim.