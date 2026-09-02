Tim Al Hilal berada dalam kesulitan yang sesungguhnya usai laga klasik melawan rival tradisional Al Ahli, akibat kutukan cedera yang menimpa para pemain belakangnya.

Al Hilal mengalahkan Al Ahli dengan skor 3-0, kemarin Selasa, di Stadion Kingdom Arena, dalam laga tunda pekan ketiga Liga Roshn Saudi.

Laga tersebut menyaksikan keluarnya bek Arab Saudi Ali Lajami dan bek sayap asal Prancis Theo Hernandez karena cedera, selain bek asal Senegal Kalidou Koulibaly yang mengalami cedera parah di kepala, namun ia menahan sakitnya dan menyelesaikan pertandingan hingga akhir.

Klub Al Hilal, melalui akun resminya di situs "X", membagikan rincian cedera yang dialami para pemainnya dalam laga klasik dan sebelum pertandingan dimulai.

Cedera terparah dialami oleh Ali Lajami, di mana klub Arab Saudi itu mengungkapkan bahwa ia mengalami cedera pada otot hamstring, yang membuatnya menjalani sesi terapi di klinik medis, sebelum menjalani rontgen pada bagian yang cedera, besok Kamis.

Menurut jurnalis Arab Saudi Hamed Al Qarni, Lajami akan absen membela Al Hilal dalam 4 pertandingan, melawan Al Shabab, Neom, dan Al Taawoun di Liga Roshn Saudi, serta melawan Al Gharafa dari Qatar di Liga Champions Asia Elite.

Bek Arab Saudi itu menyusul rekannya asal Turki Yusuf Akcicek, yang juga berada di klinik medis, di tengah rasa nyeri pada lututnya, yang menjadi salah satu penyebab ia absen dari laga klasik melawan Al Ahli.

Dengan demikian, pelatih asal Italia Simone Inzaghi, direktur teknik tim Al Hilal, harus mengandalkan duet Hassan Tambakti dan pemain asal Senegal Kalidou Koulibaly di jantung pertahanan pada pertandingan-pertandingan mendatang, tanpa adanya pengganti yang kuat.

Di sisi lain, "Sang Pemimpin" mengungkapkan bahwa bek sayap asal Prancis Theo Hernandez mengalami cedera pada otot adduktor, dan akan menjalani rontgen pada bagian yang cedera, besok Kamis, untuk mengetahui tingkat keparahannya.

Perlu diketahui bahwa Al Hilal tengah bersiap menjalani derbi sengit melawan tetangganya Al Shabab, lusa Jumat, dalam rangkaian pertandingan pekan kelima Liga Roshn Saudi.