Bek internasional Mesir, Ahmed Hegazi, pada Sabtu resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola di usia yang mendekati 35 tahun, setelah perjalanan karier gemilang yang berlangsung selama lebih dari satu setengah dekade di lapangan lokal maupun internasional, sementara perhatian tertuju pada kemungkinan bergabungnya dia ke jajaran manajemen klub Saudi, Neom.

Hegazi menulis melalui akun resminya di "Facebook": "Hari ini saya mengumumkan pensiun dari sepak bola sebagai pemain, bukan pensiun dari gairah dan cinta saya terhadapnya. Terima kasih kepada sepak bola atas setiap momen, setiap tantangan, setiap pelajaran, dan setiap kenangan yang telah tercipta bersama saya. Perjalanan saya di dalam lapangan telah berakhir, tetapi perjalanan saya bersama sepak bola terus berlanjut dengan gairah, ambisi, dan tekad yang sama."

Klub Neom sebelumnya telah resmi mengumumkan berakhirnya hubungan kontraktualnya dengan Hegazi pada Mei lalu, setelah perjalanan yang berlangsung selama dua musim mengenakan seragam tim berwarna langit tersebut. Selama itu, ia bergabung ke skuad klub pada musim panas 2024 datang dari Al-Ittihad, hingga menjadi salah satu elemen paling menonjol dalam perjalanan tim menuju promosi ke Liga Roshn Saudi untuk para profesional.

Sejumlah laporan media menunjukkan adanya kecenderungan kuat bagi manajemen klub untuk memanfaatkan pengalaman bek veteran itu dalam sistem manajerial dan teknis tim, dalam sebuah langkah yang bertujuan mengambil manfaat dari perjalanan kariernya yang luas serta pengaruh kepemimpinannya di dalam ruang ganti.

Perjalanan karier yang gemilang

Hegazi menjalani perjalanan karier sepak bola yang gemilang, yang mencakup membela klub Al-Ahly dan Ismaily di Mesir, Fiorentina dan Perugia di Italia, West Bromwich di Inggris, ditambah Al-Ittihad Jeddah dan Neom di Arab Saudi. Di sana ia meninggalkan jejak yang jelas berkat pengalaman defensifnya dan kepemimpinannya di lapangan, yang mengantarkannya menjadi salah satu bek Mesir paling menonjol di generasinya.