Suporter klub Zamalek melanjutkan serangan mereka terhadap kapten tim, Ahmed Fatouh, meski berhasil lolos ke babak grup turnamen Liga Champions Afrika.

Zamalek lolos ke babak grup turnamen Afrika tersebut, Sabtu hari ini, setelah mengalahkan Tentara Rwanda dengan satu gol tanpa balas, pada leg kedua babak 32 besar, dengan memanfaatkan kemenangan di laga pertama dengan skor yang sama.

Setelah pertandingan berakhir, suporter klub Zamalek yang hadir di Stadion Internasional Kairo melancarkan nyanyian penuh serangan terhadap Ahmed Fatouh, di saat bek kiri itu merasakan kemarahan.

Ini menjadi kali kedua secara beruntun suporter klub Zamalek melancarkan serangan terhadap bek kiri internasional tersebut, setelah hal serupa terjadi pada pertandingan sebelumnya melawan Petrol Assiut di Liga Mesir, tanpa diketahui alasan jelas di balik serangan yang berulang ini.

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Perlu diingat bahwa Zamalek lolos ke babak grup turnamen Liga Champions Afrika setelah absen selama 3 tahun penuh, di mana selama itu mereka berpartisipasi dalam turnamen Piala Konfederasi Afrika, meraih gelar satu kali, dan menjadi runner-up pada kesempatan lain.

Di sisi lain, Zamalek menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Mesir dengan 16 poin, berselisih 5 poin di belakang Pyramids yang memuncaki klasemen, dan hanya satu poin di belakang Al Ahly yang berada di peringkat kedua.