Real Madrid yang dilatih Jose Mourinho menelan kekalahan pertamanya pada musim ini setelah hanya 4 pertandingan, saat tumbang di hadapan Real Betis di "La Cartuja", dalam sebuah laga yang mengungkap lebih dari sekadar kegagalan dari sisi hasil.

Meski banyak peluang yang tercipta bagi tim Los Blancos, di antaranya penalti yang gagal dieksekusi Kylian Mbappe pada masa injury time, pertandingan itu meninggalkan sejumlah tanda tanya seputar pilihan-pilihan Mourinho dan caranya menangani para bintangnya, terutama Vinicius Junior.

Berdasarkan pembacaan atas pertandingan tersebut, Mourinho yang datang ke Real Madrid dengan tujuan menegakkan disiplin dan mengembalikan ketangguhan ke ruang ganti, dalam laga melawan Betis justru tampak dekat dengan pendekatan para pelatih yang mendahuluinya, setelah ia tetap membiarkan Vinicius berada di lapangan meski penampilannya terbatas, sementara ia menarik keluar Arda Guler, salah satu pemain terbaik tim dalam laga itu, setelah pemain tersebut menerima kartu kuning.

Vinicius tidak memberikan tambahan yang diharapkan selama sebagian besar jalannya pertandingan, ia kesulitan menghadapi Bellerin dan gagal memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka baginya, sebelum akhirnya pengaruhnya muncul pada menit-menit akhir, ketika ia menciptakan peluang gol yang dianulir untuk Asensio dan menjadi penyebab penalti yang gagal dieksekusi Mbappe.

Krisis Vinicius melampaui batas pertandingan melawan Betis, sebab pemain Brasil itu bermain penuh 90 menit dalam 3 dari 4 pertandingan musim ini, dan hanya ditarik keluar pada menit-menit akhir saat melawan Real Sociedad setelah Real Madrid unggul 4 gol berbanding 1. Meski ia mencetak satu gol dan menciptakan dua gol, level teknisnya masih jauh dari gambaran yang biasa disaksikan publik darinya, terutama dalam duel-duel satu lawan satu.

Di sisi lain, Mbappe tak lebih baik keadaannya, setelah ia menuntaskan pertandingan secara penuh dan menyia-nyiakan peluang-peluang jelas, di antaranya penalti pada waktu-waktu krusial.

Meski ia telah mencetak 4 gol di Liga Spanyol, seluruh golnya tercipta di kandang Real Madrid, sementara pengaruhnya di luar "Santiago Bernabeu" masih lebih rendah dari yang diharapkan.

Keputusan-keputusan Mourinho terkait para bintangnya menambah tanda tanya, terutama setelah ia memutuskan menarik keluar Guler menyusul kartu kuning yang diterimanya, sementara ia tetap membiarkan Vinicius, yang juga telah menerima kartu peringatan, berada di lapangan.

Pelatih asal Portugal itu membenarkan keputusannya dengan alasan kekhawatiran pemain Turki tersebut terkena kartu merah, seraya menegaskan bahwa ia melihat situasi pemain itu penuh risiko.

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Mourinho tak ragu menyebut para pemainnya "naif", menilai bahwa mereka tidak menyikapi sebagaimana mestinya sejumlah benturan dan kesalahan yang mereka alami.

Pada saat yang sama, ia membela penampilan timnya, menegaskan bahwa ia tidak menemukan alasan yang jelas untuk kekalahan itu, dan bahwa Real Madrid tampil bagus baik pada level kolektif maupun individu.

Namun kekalahan dari Betis membuka pintu bagi pertanyaan yang lebih besar: apakah Mourinho benar-benar berhasil mengubah aturan main ruang ganti, ataukah para bintang Real Madrid masih memaksakan pengaruh mereka atas keputusan-keputusannya? Dan sementara Arda Guler meninggalkan lapangan, Vinicius tetap bertahan hingga akhir, sehingga terulang kembali gambaran yang telah memicu polemik sejak musim lalu.

Real Madrid kalah dalam pertandingan itu, dan Mourinho mulai menghadapi ujian nyata pertama atas otoritasnya, sementara Vinicius masih menjadi "gajah" yang sulit diabaikan di dalam ruang ganti Los Blancos.