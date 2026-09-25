Tampaknya hubungan antara Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele tidak lagi seperti dulu di dalam tim nasional Prancis, meski tidak ada bentrokan terbuka antara kedua bintang tersebut, di tengah pembicaraan yang kian meningkat tentang perselisihan yang melampaui sekadar pernyataan sesaat.

Situs "Foot Mercato" Prancis menyebutkan, mengutip program "After Foot", bahwa pertemuan Mbappe dan Dembele selama pemusatan latihan timnas menegaskan adanya keretakan dalam hubungan mereka, dengan tetap berperilaku secara normal di hadapan semua orang.

Hal ini memicu ketidaksenangan jurnalis Prancis Daniel Riolo, yang menganggap bahwa cerita ini mungkin dibesar-besarkan melampaui kenyataannya, seraya menunjuk bahwa kedua pemain, setelah bertahun-tahun saling mengenal dan bersaing, sebenarnya bisa menyelesaikan perselisihan apa pun di antara mereka secara langsung, dengan menjernihkan situasi dan meminta maaf jika diperlukan.





Selama program tersebut, dikemukakan kemungkinan adanya alasan yang lebih dalam di balik ketegangan itu, di tengah polemik yang berkaitan dengan penghargaan Ballon d'Or, serta orang-orang di sekitar kedua pemain, di samping sifat hubungan erat yang pernah menyatukan mereka di masa lalu.

Turut disebutkan pula bahwa Dembele mungkin tidak lagi bisa menerima gambaran yang ditempatkan Mbappe kepadanya sebagai "adik", terutama seiring perbedaan peran dan status di antara mereka selama periode terakhir.

Sebaliknya, staf teknis timnas Prancis bergegas meredam pentingnya pembicaraan tentang adanya krisis, dengan berlandaskan pada senyuman dan interaksi normal yang tampak di antara kedua pemain selama pemusatan latihan.

Meski tanda tanya seputar hubungan mereka di luar lapangan terus berlanjut, para pengamat sepakat bahwa ketegangan apa pun antara Mbappe dan Dembele tidak boleh berdampak pada timnas Prancis, terutama karena duet tersebut tetap menjadi salah satu senjata serang paling menonjol bagi tim.







