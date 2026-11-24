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Reaksi keras terus bermunculan atas putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga pada Selasa (hari ini) terkait gelar Piala Afrika 2025. Kali ini, reaksi datang dari seorang jurnalis terkemuka asal Aljazair.

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Dalam perubahan dramatis yang mengakhiri salah satu krisis paling kontroversial dalam sejarah sepak bola Afrika, Pengadilan Arbitrase Olahraga mengeluarkan putusan yang membatalkan keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika terkait final Piala Afrika 2025 dan mengembalikan gelar juara kepada Senegal , yang memenangi laga melawan Maroko di lapangan dengan skor 1-0 setelah babak perpanjangan waktu. Putusan ini sekaligus mengakhiri sengketa hukum yang berlangsung selama beberapa bulan.

Pada Selasa (hari ini), Pengadilan Arbitrase Olahraga mengumumkan pembatalan keputusan Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika, yang pada 17 Maret lalu menyatakan timnas Senegal mundur dari laga final dan memberikan kemenangan 3-0 kepada Maroko.

Berdasarkan putusan baru tersebut, Senegal kembali meraih gelar yang mereka rebut di lapangan, di Stadion Pangeran Moulay Abdellah, Rabat, setelah laga yang diwarnai peristiwa luar biasa di dalam maupun di luar lapangan.

Sementara itu, jurnalis dan insan media asal Aljazair, Mohamed El Ouadahi, mengomentari putusan tersebut dengan cara yang memicu kontroversi besar.

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Melalui akun Facebook-nya, El Ouadahi, yang menjabat kepala biro beIN SPORTS di Prancis, menulis: "Seperti yang sudah diperkirakan, timnas Senegal mengukuhkan kemenangannya secara hukum setelah memastikannya secara sepak bola di atas lapangan. Putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga tidak mengejutkan, tetapi di sisi lain putusan itu mengakhiri sebuah sandiwara konyol yang dibintangi para aktor buruk dan korup, yang menyeret sepak bola Afrika ke lorong-lorong gelap, mencoreng citra si kulit bundar di benua ini, dan menegaskan tanpa keraguan sedikit pun bahwa mereka hanyalah boneka yang bergerak sesuai perintah, serta bahwa federasi ini telah mencapai tingkat korupsi yang belum pernah terjadi sebelumnya."

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Ia menutup unggahannya dengan pesan bernada sindiran: "Satu edisi Piala Afrika, Senegal juara dua kali.... Nyaris ya, heeeeeeeeeh, atau tidak, tidak???"

Rincian Krisis Final Piala Afrika 2025

Krisis ini bermula pada menit-menit akhir waktu normal, ketika skor masih imbang tanpa gol. Wasit kemudian memberikan penalti kepada Maroko, keputusan yang memicu kemarahan para pemain Senegal dan pelatih mereka, Pape Thiaw.

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Sejumlah pemain timnas Senegal meninggalkan lapangan dan menuju ruang ganti sebagai bentuk protes, sehingga pertandingan terhenti sekitar 10 menit, sebelum Sadio Mane turun tangan membujuk rekan-rekannya dan sang pelatih untuk kembali dan melanjutkan laga.

Setelah pertandingan dilanjutkan, Maroko mendapat peluang emas untuk memastikan gelar juara, tetapi Brahim Diaz gagal mengeksekusi penalti setelah menendangnya dengan gaya Panenka, sehingga bola dengan mudah ditangkap kiper Edouard Mendy.

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Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu, dan pada babak itu Pape Gueye berhasil mencetak gol kemenangan bagi Senegal. Gol tersebut memberikan gelar kedua dalam sejarah timnasnya, di tengah keterkejutan suporter Maroko yang menantikan tim kesayangan mereka juara di kandang sendiri.

Peristiwa tidak berhenti saat peluit akhir. Suasana diwarnai ketegangan dan adu mulut antara sejumlah jurnalis Maroko dan pelatih Senegal, Pape Thiaw, yang menuai kritik karena keputusannya membawa para pemain kembali ke ruang ganti.

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Konferensi persnya seusai laga dibatalkan, sebelum ia menyampaikan permintaan maaf keesokan harinya. Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Afrika menjatuhkan sanksi larangan tampil lima pertandingan kepadanya akibat insiden yang terjadi di final.

Dua bulan setelah pertandingan, Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika mengambil keputusan yang menyatakan Senegal mundur dan memberikan kemenangan administratif 3-0 kepada Maroko, berdasarkan Pasal 84 regulasi turnamen.