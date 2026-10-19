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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Sanchez: Kemenangan Barcelona di El Clasico akan memutar ulang rekaman "Liga Nigeria yang kotor!"

Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
LaLiga
Spanyol

Kontroversi semakin besar

Jurnalis Spanyol David Sanchez memperkirakan polemik seputar kasus Negreira dan perangkat pertandingan Spanyol akan kembali mencuat, apabila Barcelona mengalahkan Real Madrid dalam laga El Clasico mendatang. Ia menilai hasil pertemuan tersebut berpotensi mengembalikan ke permukaan tuduhan-tuduhan bahwa klub Catalan itu diuntungkan oleh keputusan-keputusan wasit.

Sanchez mengatakan, dalam segmen "Picotazos" pada program "La Tribu" di radio "Marca", bahwa kemenangan Barcelona di El Clasico akan kembali membuat istilah-istilah seperti "Liga Negreira yang kotor" beredar luas, merujuk pada polemik yang terkait dengan kasus Negreira, yang membayangi sepak bola Spanyol dalam beberapa tahun terakhir.

Jurnalis Spanyol itu mengkritik apa yang ia sebut sebagai standar ganda dalam menyikapi keputusan-keputusan wasit. Ia menyebut bahwa kesalahan yang menguntungkan Real Madrid diperlakukan sebagai kesalahan manusiawi, sementara keputusan yang menguntungkan Barcelona mendapat kritik dan serangan yang lebih besar.

Di sisi lain, Sanchez menyoroti adanya perbedaan besar antara kedua tim dari sisi kualitas sepak bola. Menurutnya, Barcelona menyajikan sepak bola yang bagus, sementara Real Madrid tidak tampil dengan level yang sama, terlepas dari polemik yang berkembang soal perangkat pertandingan.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa hasil pertandingan dan penampilan kedua tim akan tetap menjadi dua faktor utama dalam berlanjutnya polemik ini. Ia memperkirakan pembicaraan soal kasus Negreira akan kembali menguat jika Barcelona meraih kemenangan dalam laga berikutnya di stadion mereka sendiri.

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