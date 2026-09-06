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San Siro baru berisiko mengalami perlambatan baru: Pemerintah Kota digugat terkait penjualan tersebut

AC Milan

Masalah baru muncul dalam isu stadion yang melibatkan Milan dan Inter. Harian La Verità mengungkap situasi yang bisa memperlambat dan bahkan dalam skenario terburuk menghentikan rencana pemilik Milan terkait stadion baru. Seperti diketahui, AC Milan dan Inter, melalui perusahaan Stadio San Siro Spa, telah membeli lahan San Siro dan area sekitarnya dari Pemerintah Kota Milan pada November 2025 dan dokumen itulah yang kini dipermasalahkan.


Menurut rekonstruksi tersebut, seorang warga sipil mengajukan gugatan melalui pengacara Braghò, dengan menggugat akta jual beli Pemerintah Kota Milan kepada Milan dan Inter. Akta penjualan stadion itu diformalkan pada 5 November, lima hari sebelum muncul kemungkinan bahwa San Siro dikenai status tidak dapat dialihkan yang akan menutup segala kemungkinan penjualan atau pembongkaran stadion. Palazzo Marino pun kemudian digugat oleh warga tersebut karena dengan sengaja mempercepat penjualan sebelum stadion genap berusia 70 tahun, yang akan memicu status tersebut. Posisi Pemerintah Kota juga disebut diperberat oleh fakta bahwa pada hari-hari menjelang penandatanganan akta sudah ada sejumlah laporan yang menyarankan agar penandatanganan ditunda sebagai langkah pencegahan.

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