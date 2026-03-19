Manusia memang bisa salah, tapi terus-menerus melakukan kesalahan itu sungguh mengerikan. Penurunan performa Sampdoria terus berlanjut tanpa henti; sudah dua musim berturut-turut klub Blucerchiati terpuruk di dasar klasemen Serie B. Yang membuat para pendukung Blucerchiati tercengang adalah fakta bahwa manajemen terus-menerus melakukan serangkaian kesalahan, yang mengakibatkan musim demi musim yang serupa. Dengan demikian, hampir setahun kemudian, laga tandang di Carrara telah menjadi, bagi klub Doriana, sinonim dari terjun bebas menuju jurang.





Pada 25 April 2025, yang menghukum Sampdoria dan memicu drama psikologis di akhir musim—yang berakhir dengan degradasi ke Serie C dan kemudian menjadi babak playout akibat pelanggaran Brescia—adalah kekalahan 1-0 di Stadio dei Marmi melawan Carrarese. Pertandingan ini tampak seperti salinan dari pertandingan kemarin: hampir 11 bulan kemudian, para pemain Blucerchiati kembali hancur di Toscana, menghadapi tim yang baru memasuki musim keempatnya di Serie B dalam sejarah klub yang berusia hampir 120 tahun.





Kehadiran Attilio Lombardo di bangku cadangan tak cukup untuk membangkitkan semangat tim yang sedang terpuruk dan tak mampu mempertahankan konsistensi sedikit pun. Angka-angka yang tak kenal ampun menunjukkan hanya ada satu kemenangan musim ini, yakni saat melawan Modena, yang juga menjadi satu-satunya kemenangan Sampdoria sepanjang tahun kalender ini. Untuk menemukan kemenangan tandang lainnya, kita harus menelusuri kembali hingga Oktober 2024. Pukulan telak bagi para pendukung Blucerchiati adalah rentetan hasil negatif yang dimulai dari kekalahan 2-1 melawanMantova. Setelah kemenangan atas Padova pada Hari Valentine, tim ini menelan 4 kekalahan dan 2 hasil imbang. Secara total, mereka hanya mengumpulkan 2 poin dari 18 poin yang tersedia, rata-rata yang mengarah ke degradasi langsung tanpa melalui fase playoff, terutama mengingat pesaing-pesaing lainnya tampil sangat baik. Cukup dipikirkan bahwa Pescara, yang berada di posisi terbawah sepanjang musim 2025/2026, telah mengumpulkan 11 poin dari 15 poin yang tersedia dalam 5 pertandingan terakhir.





Di tengah-tengah itu juga terjadi pemecatan, yaitu pasangan Foti-Gregucci, yang tampaknya jelas tidak mampu memimpin Samp, dan keputusan untuk menyerahkan kursi pelatih 'sementara' kepada Lombardo. Legenda Samp ini mendapat ucapan terima kasih dari publik atas keberanian yang ditunjukkan dalam mengambil alih situasi sulit seperti ini. "Diperlukan keberanian dan karakter, hal-hal yang hilang dari Sampdoria sejak Agustus 2024; harapannya adalah Popeye dapat meminjamkan sedikit dari miliknya." Namun, berapa lama Lombardo akan tetap memimpin, belum diketahui: manajemen belum pernah menyatakan secara jelas apakah penunjukan Popeye akan bersifat permanen.





Dalam siaran pers yang diterbitkan untuk memberhentikan duet pelatih sebelumnya, tertulis: "Tim, sambil menunggu penetapan solusi permanen, untuk sementara dipercayakan kepada asisten pelatih Attilio Lombardo". Sejak saat itu, tidak ada informasi lebih lanjut yang diumumkan—kesalahan komunikasi yang kesekian kalinya dalam rangkaian yang tak berujung, yang mampu memberikan alasan tambahan bagi kelompok yang sudah cukup lepas dari tanggung jawab dan lingkungan yang kini sudah mati rasa, linglung, dan hampir tak mampu merasakan apa pun lagi ketika membicarakan Samp. Kesannya, sulit untuk dilakukan pergantian lagi setelah jeda, mengingat waktu yang tersisa sangat sedikit, meskipun seperti yang disebutkan, belum ada pernyataan resmi mengenai hal ini.





Tanggung jawab pemilik saat ini sangat jelas. Cukup dipikirkan bahwa duet Manfredi-Tey, dalam tiga tahun kepemimpinan, berhasil membuat klub yang secara historis selalu tampil di panggung-panggung terpenting sepak bola Italia ini mengalami dua musim terburuk dalam 80 tahun sejarahnya (Sampdoria berada di peringkat ke-10 dalam klasemen 'all time' liga utama, dan telah menghabiskan 66 musim di Serie A dari total 80 musim dalam sejarahnya). "Prestasi" ini sudah tercapai pada Juni 2025 dan dengan risiko nyata untuk terulang pada Mei 2026. Namun, para pendukung Blucerchiati menekankan betapa sederhana sebenarnya sepak bola: serangkaian kesalahan menghasilkan serangkaian musim yang buruk, dan perasaan yang dirasakan di Selatan adalah seolah-olah menonton film (horor) yang sudah pernah ditonton. Ketika lampu menyala, bagaimanapun, tubuh yang tergeletak di tanah akan menjadi milik U.C. Sampdoria. Tindakan harus segera diambil, dan belum tentu itu cukup untuk menyelamatkannya.







